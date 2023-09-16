Başkan Erdoğan’ın AB ve 4’lü zirve açıklamaları ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Burada bir 4'lü zirve olursa bu Rusya'nın da katılımıyla olacak çünkü Rusya o bölgedeki hem Sovyetler Birliği'nin devamı olan ülke olduğu için hem de bölgedeki en önemli siyasi ve askeri kuvvet olduğu için. Olayın garantörlük kısmında çok önemli bir rolü olacaktır. Burada 4'lü zirve önemli bir oluşum olacaktır.