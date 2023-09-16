Kılıçdaroğlu'na karşı iki aday! Özgür Özel 'emanetçi' Genel Başkan mı? CHP hangi tiyatroyu sergiliyor?

Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçları üzerinden parti yönetimini eleştiren Özgür Özel, "Yönetim, yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi. Özel'in farklı partilerden 39 milletvekilinin CHP listelerinden seçilmesine ve parti yönetimindeki danışmanlık kadrolarına yönelik eleştirileri de oldu. Özgür Özel’den sonra Örsan Öymen de adaylık açıklaması yaptı. Öymen konuşmasında “Ne yazık ki partimiz statükocularla, sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır.” dedi. Peki CHP’de neler oluyor? 2 isimin Kılıçdaroğlu’na karşı şansı var mı? Özgür Özel’e kim neden destek veriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN