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Azerbaycan'dan Ermenistan'a BMGK tepkisi: Şantaj için kulllandınız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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Azerbaycan’dan Ermenistan’a BMGK tepkisi: Şantaj için kulllandınız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, “Ermenistan'ın şantaj kampanyası için Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyini (BMGK) kullanma girişiminin bir kez daha başarısız olduğunu” bildirdi.

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