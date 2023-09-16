Mehmet Sevigen’den Özgür Özel'e yaylım ateşi: CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor
CHP’de büyük kavganın fitili Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklaması sonrası ateşlendi. Adaylık konuşmasında 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçları üzerinden parti yönetimini eleştiren Özel, "yönetim, yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi. Bugün ise Özel, İzmir İl Kongresi’nde konuşurken Kılıçdaroğlu’a büyük destek geldi ve "Bay Kemal" sloganları atıldı. Ortam bir anda gerildi, partililer arasında büyük kavga çıktı. Son gelişmeler ışığında Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı, 23. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, A Haber’de hem Özel’i hem de Kılıçdaroğlu’nu ağır ifadelerle eleştirdi ve "CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca CHP'de işlenen bütün günahları deşifre eden Sevigen, "Özel, CHP’deki başarısızlığın baş mimarı! Kemal Bey’in bütün hatalarına ortaktır.” şeklinde konuştu.
Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve 23. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, A Haber'de yayınlanan 'Satır Arası'nda CHP'nin Genel Başkan Adayı Özgür Özel'i topa tuttu.
"ÖZEL, KEMAL BEY'İN BÜTÜN HATALARINA ORTAK"
Özgür Özel'in bir başarısı olmadığını söyleyen Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işlerin arkasında Özgür Özel var. Özel Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi de vermedi. Özel, CHP'deki başarısızlığın baş mimarı! Kemal Bey'in bütün hatalarına ortaktır." dedi.
"ÖZEL TAVŞAN ADAY"
Sevigen, değişim kisvesi adı altında parti içi çekişmenin perde arkasını da analiz etti ve "Özgür, Ekrem Bey'in tavşan adayı" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Mehmet Sevigen, "Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na 'Sen geldiğin zaman ben bırakacağım' diyor" şeklinde konuştu.
"HALKIN YÜZDE 75'İ KEMAL BEY'İ İSTEMİYOR"
14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya çıkan tablo ile CHP'nin haşladığını ima eden Sevinen, "Halkın yüzde 75'i Kemal Bey'i istemiyor. CHP'lilerin yüzde 17'si 'sandığa gitmeyeceğim' diyor." tespitinde bulundu.
"CANIM ÇOK SIKILIYOR"
CHP'de yaşananlardan dolayı canının çok sıkıldığını ifade eden Sevigen "Kılıçdaroğlu, CHP'den nefret ediyor ancak partinin başında" dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NA SEÇİMLERDE GAZ VERDİLER"
14-28 Mayıs seçimlerinde büyük darbe alan CHP'deki iç yapılanmaya dikkat çeken Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gaz verdiler" diyerek "Eren Erdem 'Seçimlerde kola kutusu aday göstersek kazanır' dedi" ifadelerine yer verdi.
ÖZEL'E TANRIKULU ELEŞTİRİSİ: HDP'DEN OY ALACAKLAR YA…
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) alçak ifadelerle iftira atan CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun skandalları da Sevigen'in radarındaydı.
Sevigen, "HDP'den oya alacaklar ya… Sengin Tanrıkulu'na ses çıkarmıyorlar' Özel, Tanrıkul için 'evladımız" diyor." şeklinde konuştu.
"ÖZEL YENİ BİR UMUT DEĞİL"
Mehmet Sevigen, "Özel kendi mahallesinde bile kaybediyor. CHP Manisa'dan çok düşük oy alıyor. Yeni bir umut oluşturamıyor." dedi.
"CHP'DE ASIL KAVGA BUNDAN SONRA BAŞLAYACAK"
İzmir'deki Kongrede çıkan kavgaya değinen Sevigen, "Birbirlerini yiyecekler. CHP'de asıl kavga bundan sonra başlayacak. Belediye başkanları arasında da kavga çıkacak." şeklinde konuştu.
CHP'DE GÖRÜLMEMİŞ ÇEKİŞME! İZMİR'DE NELER YAŞANDI?
CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel İzmir İl Kongresi'nde konuşurken Kılıçdaroğlu'a büyük destek geldi ve "Bay Kemal" sloganları atıldı.
ÖZEL: BENİ SUSTURAMAZSINIZ
Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Özel, Kılıçdaroğlu taraftarlarına ''Beni susturamazsınız" diye tepki gösterdi.
Tansiyonun bir an olsun düşmediği kongrede tekmeler yumruklar havada uçuştu.
Konuşmaların ardından, divana blok liste önerisi getirildi. Seçimin çarşaf listeyle yapılmasını isteyenler, öneriye tepki gösterince kongrede arbede yaşandı.
Bir grup, slogan atarak kürsüye yürüdü. Kalabalık, salonun içinde birbirini iterek ilerledi. Gerginliğin tırmanması üzerine çarşaf liste ve blok liste ile seçime girmek isteyenler arasında yumruklaşma başladı. Arbedede protokol üyelerinin önündeki cam sehpalar kırıldı, sandalyeler devrildi.
"CHP'YE BU YAKIŞMAZ"
Polis ekiplerin araya girmesi üzerine gerginlik son buldu. Divan başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Değerli arkadaşlar, olmaz. Sakin olun. CHP'ye bu yakışmaz. Lütfen. Yerinize oturun, sakin olun" uyarısı yaptı.
Uyarıların ardından kongreye 20 dakika ara verildi.
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