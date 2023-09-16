Mehmet Sevigen’den Özgür Özel’e yaylım ateşi: CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor

CHP'DE GÖRÜLMEMİŞ ÇEKİŞME! İZMİR'DE NELER YAŞANDI?

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel İzmir İl Kongresi'nde konuşurken Kılıçdaroğlu'a büyük destek geldi ve "Bay Kemal" sloganları atıldı.

ÖZEL: BENİ SUSTURAMAZSINIZ



Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Özel, Kılıçdaroğlu taraftarlarına ''Beni susturamazsınız" diye tepki gösterdi.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği kongrede tekmeler yumruklar havada uçuştu.

Konuşmaların ardından, divana blok liste önerisi getirildi. Seçimin çarşaf listeyle yapılmasını isteyenler, öneriye tepki gösterince kongrede arbede yaşandı.





Bir grup, slogan atarak kürsüye yürüdü. Kalabalık, salonun içinde birbirini iterek ilerledi. Gerginliğin tırmanması üzerine çarşaf liste ve blok liste ile seçime girmek isteyenler arasında yumruklaşma başladı. Arbedede protokol üyelerinin önündeki cam sehpalar kırıldı, sandalyeler devrildi.

"CHP'YE BU YAKIŞMAZ"

Polis ekiplerin araya girmesi üzerine gerginlik son buldu. Divan başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Değerli arkadaşlar, olmaz. Sakin olun. CHP'ye bu yakışmaz. Lütfen. Yerinize oturun, sakin olun" uyarısı yaptı.

Uyarıların ardından kongreye 20 dakika ara verildi.