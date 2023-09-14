Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı’dan AP’nin skandal Türkiye raporuna tepki

"AB ÜYELİK SÜRECİNİN SONLANDIRILMASINA YÖNELİK AŞIRI GRUPLARIN BAZI ÇABALARI OLDU"

Raporda Türkiye'nin aday bir ülke olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin üyelik süreci devam ederken bu süreçte buna paralel olarak Türkiye-AB iş birliğinin birçok alanda genişletilmesi çağrıları var. Biz bunları olumlu buluyoruz. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sonlandırılmasına yönelik aşırı grupların bazı çabaları oldu. Türkiye'nin üyelik sürecinin sonlandırılmasını öneren önergenin büyük bir oy çoğunluğu ile reddedilmesi de önemli bir konu.

"BEKLENTİMİZ TÜRKİYE'YE EŞİT MUAMELE GÖSTERİLMESİ"

Türkiye AB'ye aday bir ülke, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ihtiyaç var. Avrupa Parlamentosu'nun beklentisi, Türkiye-AB ilişlkilerin gelişmesi. Bizim de AP'den beklentimiz var. Bazı üye ülkelerin beklentilerine çıkarlarına kilitlenmiş, mahkum edilmiş bir Türkiye-AB ilişkisi sarmalından çıkıp Türkiye'ye eşit muamele göstermesi. Diğer aday ülkelere verilen teşvikin Türkiye'ye de verilmesi. Yeni AP, daha vizyoner düşünen, aday ülkelere eşit muamele yapan bir parlamento olur."