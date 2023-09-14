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Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı’dan AP’nin skandal Türkiye raporuna tepki

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı’dan AP’nin skandal Türkiye raporuna tepki

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Türkiye Raporu'na tepkiler devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, raporu A Haber'e değerlendirdi. Kaymakcı, raporun bazı kısımların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve "Türkiye'ye eşit muamele gösterilmeli" dedi.

AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulunda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi.

152 milletvekili çekimser oy kullandı.

Çelişkili rapora Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP'nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB'nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının yansımasıdır." denildi.

AP'NİN SKANDAL TÜRKİYE RAPORUNA TEPKİ

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen Türkiye Raporu'na tepkiler devam ediyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, raporu A Haber'e değerlendirdi.

Kaymakcı, raporun bazı kısımların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve "Türkiye'ye eşit muamele gösterilmeli" dedi.

"AP'nin Türkiye raporu hakkında Dışişleri Bakanlığımız açıklama yaptı. Bu raporun özellikle Kıbrıs, Yunanistan, dış politika, güvenlik ve savunmayla ilgili boyutlarıyla maalesef bazı üye ülkelerin çıkarları doğrultusunda bizim kabul edemeyeceğimiz yönler var. Raporun bazı yönlerini haksız ve kabul edilemez buluyoruz.

"AB ÜYELİK SÜRECİNİN SONLANDIRILMASINA YÖNELİK AŞIRI GRUPLARIN BAZI ÇABALARI OLDU"

Raporda Türkiye'nin aday bir ülke olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin üyelik süreci devam ederken bu süreçte buna paralel olarak Türkiye-AB iş birliğinin birçok alanda genişletilmesi çağrıları var. Biz bunları olumlu buluyoruz. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sonlandırılmasına yönelik aşırı grupların bazı çabaları oldu. Türkiye'nin üyelik sürecinin sonlandırılmasını öneren önergenin büyük bir oy çoğunluğu ile reddedilmesi de önemli bir konu.

"BEKLENTİMİZ TÜRKİYE'YE EŞİT MUAMELE GÖSTERİLMESİ"

Türkiye AB'ye aday bir ülke, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ihtiyaç var. Avrupa Parlamentosu'nun beklentisi, Türkiye-AB ilişlkilerin gelişmesi. Bizim de AP'den beklentimiz var. Bazı üye ülkelerin beklentilerine çıkarlarına kilitlenmiş, mahkum edilmiş bir Türkiye-AB ilişkisi sarmalından çıkıp Türkiye'ye eşit muamele göstermesi. Diğer aday ülkelere verilen teşvikin Türkiye'ye de verilmesi. Yeni AP, daha vizyoner düşünen, aday ülkelere eşit muamele yapan bir parlamento olur."

AP’nin skandal Türkiye raporuna tepki AP'NİN SKANDAL TÜRKİYE RAPORUNA TEPKİ

Skandal raporun perde arkası!

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