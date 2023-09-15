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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BM Genel Kurulu öncesi AB'ye mesaj: Gerekirse yolları ayırırız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan BM Genel Kurulu öncesi AB’ye mesaj: Gerekirse yolları ayırırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareket etti. Başkan Erdoğan uçuş öncesi havalimanında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunurken önemli mesajlar verdi. Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekerken "Gerekirse yolları ayırırız" mesajı verdi. Başkan Erdoğan diğer yandan Karabağ'da yaşanan gerginliğe yönelik de konuşurken 4'lü toplantı önerisinde bulunduklarını belirtti. İşte detaylar...

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 16-20 Eylül tarihleri arasında ABD'de olacak. Başkan Erdoğan ABD'ye hareketinden önce açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin daha çok kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın BM Genel Sekreteri Guterres bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu. Genel Kurul marjında Guterres dışında çok sayıda kişiler ile de görüşmeler gerçekleştireceğim.

TÜRKİYE'YE İLGİ ARTTI

Ziyaretimde düşünce kuruluşu temsilcileri ile de bir araya geleceğim. ABD'deki önde gelen iş dünyası temsilcileri ile de görüşeceğiz. Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiyeye yönelik ilgisini arttırdığını görüyoruz.

Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir.

KARABAĞ KONUSUNDA 4'LÜ TOPLANTI ÖNERİSİ

Bizim öncülüğümüzde üçlü görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Ama bu konuda bir dörtlü bir teklifte bulunduk. Değişik buralarla ilgisi alakası olmayan liderlerle değil, şu anda işin içinde olan Sayın Putin, Sayın Aliyev, şahsın ve Paşinyan birlikte toplantı yapalım. Adımı da ona göre atalım teklifinde bulunduk. Henüz bize olumlu veya olumsuz bir geri dönüş olmadı. Bu konuyu Sayın Aliyev ile görüşeceğiz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Batı ikide bir İsveç, İsveç, İsveç diyor. Biz de diyoruz ki bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra, evet veya hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç'in üzerine düşeni yerine getirmesi lazım. Peki şu an üzerine düşeni yerine getiriyorlar mı? Diyorlar ki yasa hazırladık. Yasayı hazırlamak yetmez. Kalkıp teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir? Görevi yerine getirmiyorlar demektir. O zaman bize verilen sözler tutulmuyor. Bize verilen sözler tutuladığı zaman parlamentom nasıl tavır takınır? Bunu herkes takdir etsin.

F16 ile ilgili ne deniyor? Temsilciler Meclisi karar vermeden olmaz. Orada Temsilciler Meclisi varsa benim de parlamentom var. Sevk etmeyse biz böyle bir talebi parlamentomuza sevk ederiz. Ama buradan nasıl karar çıkar o parlamentomuzun takdiridir.

AB'YE TARİHİ REST: GEREKİRSE YOLLARI AYIRIRIZ

Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisindedir. Bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmeden sonra gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz.

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

ÜST DÜZEYLİ TEMAS VE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan'ın New York'ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.

EKONOMİ İÇİN ADIMLAR

Başkan Erdoğan, ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 20 Eylül'de sona erecek Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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