Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BM Genel Kurulu öncesi AB'ye mesaj: Gerekirse yolları ayırırız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareket etti. Başkan Erdoğan uçuş öncesi havalimanında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunurken önemli mesajlar verdi. Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekerken "Gerekirse yolları ayırırız" mesajı verdi. Başkan Erdoğan diğer yandan Karabağ'da yaşanan gerginliğe yönelik de konuşurken 4'lü toplantı önerisinde bulunduklarını belirtti. İşte detaylar...
"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin daha çok kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın BM Genel Sekreteri Guterres bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu. Genel Kurul marjında Guterres dışında çok sayıda kişiler ile de görüşmeler gerçekleştireceğim.
TÜRKİYE'YE İLGİ ARTTI
Ziyaretimde düşünce kuruluşu temsilcileri ile de bir araya geleceğim. ABD'deki önde gelen iş dünyası temsilcileri ile de görüşeceğiz. Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiyeye yönelik ilgisini arttırdığını görüyoruz.
Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir.
KARABAĞ KONUSUNDA 4'LÜ TOPLANTI ÖNERİSİ
Bizim öncülüğümüzde üçlü görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Ama bu konuda bir dörtlü bir teklifte bulunduk. Değişik buralarla ilgisi alakası olmayan liderlerle değil, şu anda işin içinde olan Sayın Putin, Sayın Aliyev, şahsın ve Paşinyan birlikte toplantı yapalım. Adımı da ona göre atalım teklifinde bulunduk. Henüz bize olumlu veya olumsuz bir geri dönüş olmadı. Bu konuyu Sayın Aliyev ile görüşeceğiz.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
Batı ikide bir İsveç, İsveç, İsveç diyor. Biz de diyoruz ki bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra, evet veya hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç'in üzerine düşeni yerine getirmesi lazım. Peki şu an üzerine düşeni yerine getiriyorlar mı? Diyorlar ki yasa hazırladık. Yasayı hazırlamak yetmez. Kalkıp teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir? Görevi yerine getirmiyorlar demektir. O zaman bize verilen sözler tutulmuyor. Bize verilen sözler tutuladığı zaman parlamentom nasıl tavır takınır? Bunu herkes takdir etsin.
F16 ile ilgili ne deniyor? Temsilciler Meclisi karar vermeden olmaz. Orada Temsilciler Meclisi varsa benim de parlamentom var. Sevk etmeyse biz böyle bir talebi parlamentomuza sevk ederiz. Ama buradan nasıl karar çıkar o parlamentomuzun takdiridir.
AB'YE TARİHİ REST: GEREKİRSE YOLLARI AYIRIRIZ
Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisindedir. Bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmeden sonra gerekirse Avrupa Birliği ile yolları ayırabiliriz.
BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan, "Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması: 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Eyleme, Herkes için Barış, Refah, Gelişim ve Sürdürülebilirlik Doğrultusunda Hız Verilmesi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 19 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.
ÜST DÜZEYLİ TEMAS VE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK
Başkan Erdoğan'ın New York'ta başta mevkidaşları ile olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmede bulunması öngörülüyor.
EKONOMİ İÇİN ADIMLAR
Başkan Erdoğan, ABD'de mukim vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere de iştirak edecek.
CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Başkan Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 20 Eylül'de sona erecek Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası! www.meb.gov.tr | İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Yeni öğretmen atamaları nasıl olacak? Son dakika MEB mülakat açıklaması!
- 15 Eylül 2023 Cuma Reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, MasterChef...
- 2023 EGM PAEM öğrenci alımı başvuru ekranı! Kadın / erkek 500 komiser yardımcısı alınacak! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı!
- 2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...
- 15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!
- Yalı Çapkını son bölüm tekrarı izle! Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
- OKULLARIN ARA TATİL TARİHİ MEB 2024 | Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- iPhone 15 serisi Türkiye servis ücret bedelleri: Pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarları servis ücreti ne kadar?
- TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı başlıyor! KPSS puan şartı aramıyor! İşte başvuru şekli ve merak edilen detaylar….
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- Örsan Öymen kimdir, nereli, mesleği nedir? Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı oldu? Siyasi kariyeri...