Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan BM Genel Kurulu öncesi AB’ye mesaj: Gerekirse yolları ayırırız

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin daha çok kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın BM Genel Sekreteri Guterres bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu. Genel Kurul marjında Guterres dışında çok sayıda kişiler ile de görüşmeler gerçekleştireceğim.

TÜRKİYE'YE İLGİ ARTTI

Ziyaretimde düşünce kuruluşu temsilcileri ile de bir araya geleceğim. ABD'deki önde gelen iş dünyası temsilcileri ile de görüşeceğiz. Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiyeye yönelik ilgisini arttırdığını görüyoruz.

Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı açıklama ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir.