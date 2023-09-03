Paşinyan’dan Karabağ yenilgisinde Rusya açıklaması! “Ermenistan’ı Azerbaycan’a karşı koruyamadı”
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı’ndaki yenilgisine dair açıklamalarda bulundu. Nikol Paşinyan “Ermenistan’ın Rusya’ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı” dedi. Kremlin’den söz konusu açıklamalara ilişkin bir yanıt gelmedi.
İkinci Karabağ Savaşı'ndaki yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bu savaşta Rusya'nın güvenlik açığı oluşturduğunu iddia etti. Azerbaycan'a karşı koruyamadığını belirten Paşinyan Rusya'ya güvenerek stratejik bir hata yaptığını söyledi.
STRATEJİK BİR HATAYDI!
Paşinyan, "Ermenistan'ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya'ya bağlıydı. Ancak bugün Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya'nın istese de Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu göstermelidir" dedi.
AB VE ABD İLE YAKIN TEMAS ÇABASI
Ermenistan'ın güvenlik hazırlıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını söyleyen Paşinyan, Avrupa Birliği ve ABD ile olan bağlarına ve bölgedeki diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarına ilişkin gönderme yaptı.
Erivan ile Bakü arasındaki gerilimlere arabuluculuk yapan Moskova'dan Paşinyan'ın açıklamalarına yönelik henüz bir cevap gelmedi.
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