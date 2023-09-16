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Başkan Erdoğan’ın AB ve 4’lü zirve açıklamaları ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 16.09.2023 14:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye hareketi öncesi önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye hakkında hazırlanan 2022 raporunu kabul eden Avrupa Parlamentosu hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız." dedi. Öte yandan Karabağ için 4'lü görüşme önerisinde bulunduklarını da açıklayan Erdoğan, "Putin, Aliyev, şahsım ve Paşinyan görüşmesi önerdik." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın AB ve 4’lü zirve açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karadeli değerlendirdi.
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