16 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’ın AB ve 4’lü zirve açıklamaları ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye hareketi öncesi önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye hakkında hazırlanan 2022 raporunu kabul eden Avrupa Parlamentosu hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız." dedi. Öte yandan Karabağ için 4'lü görüşme önerisinde bulunduklarını da açıklayan Erdoğan, "Putin, Aliyev, şahsım ve Paşinyan görüşmesi önerdik." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın AB ve 4’lü zirve açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karadeli değerlendirdi.