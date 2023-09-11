G20'de Türkiye etkisi | Başkan Erdoğan’ın ikili görüşmelerinin yankılarını Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun katıldığı G20 liderler zirvesi sona erdi. Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirvenin son gününde başkan recep Tayyip Erdoğan kritik görüşmeler gerçekleştirdi, önemli temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan’ın ikili temaslarının yankılarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında kritik temaslarda bulundu. Zirve sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile F-16 konusunu görüştüğünü belirtti. Erdoğan'ın F-16 açıklaması ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili açıklamaları dünyada yankı buldu.
Biden ile F-16 konusunu görüştüğünü belirten Erdoğan, "Biden ile ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. Tek başına karar verecek bir durumda değilim. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım." dedi. Erdoğan, İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Başkan Erdoğan kiminle ne görüştü? Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin perde arkasında ne var? Rusya tahıl anlaşmasına döner mi? Dünya nasıl bir düzene gidiyor? Gelişmeleri yankılarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"G20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece etkili görüşmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası toplantılarda daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu söylemeye ve söyledikleri de uluslararası toplumda karşılık bulmaya karşılık bulmaya devam ediyor. Hindistan-Japonya-AB-Mısır bir de ayak üstü Biden ile görüşme çok geniş bir yelpaze. Afrika Birliği'nin daime üye olarak alınması Türkiye'nin tezlerinin karşılık bulduğunu gösteriyor.
Rusya bu toplantıya Dışişleri Bakanı Lavrov ile katlım gösterdi. Sonuç bildirgesi Ukrayna'yı tatmin etmedi. BRICS'in üyelerinin G20'ye yön verdiğini politikalarını düzenlendiğini görüyoruz. Artık yeni dünyanın habercisi bir süreç ile karşı karşıyayız. Tahıl koridoru konusunda Türkiye'nin gayretlerine teşekkür edilmesi oldukça önemli. Kutsal kitaplara ve dini değerlere açık saldırının kabul edilmez olduğunu vurgusu dikkat çekici.
Tahıl koridoru konusunda Rusya'yı dışlayan bir formülasyonun sürdürülebilir veya mutlak anlamda çözüm üretebilir olmadığına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgusu önemli. Onun yanında Karadeniz ve Montrö'yü önemseyen mesajlar vermesi çok dikkat çekici. Karadeniz'deki girişimler olası bir gerilimin ve savaşın önüne geçmek için.
Soçi'de alınan bir karar var. 1 milyon ton tahılın Türkiye-Rusya-Katar iş birliği içinde Türkiye'de işlenerek una çevrilip ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine gönderilmesi surumu var. Açlıkla mücadele eden yoksulluk içinde boğuşan Afrika ülkeleri ve Orta Doğu'nun bazı ülkelerinin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adımlarında."
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