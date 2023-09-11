G20’de Türkiye etkisi | Başkan Erdoğan’ın ikili görüşmelerinin yankılarını Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında kritik temaslarda bulundu. Zirve sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile F-16 konusunu görüştüğünü belirtti. Erdoğan'ın F-16 açıklaması ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili açıklamaları dünyada yankı buldu.

Biden ile F-16 konusunu görüştüğünü belirten Erdoğan, "Biden ile ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. Tek başına karar verecek bir durumda değilim. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım." dedi. Erdoğan, İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğinin de altını çizdi.