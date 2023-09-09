"G20 Zirvesi"nden yansıyan kulisler! Küresel ölçekte liderlik krizi sürerken Başkan Erdoğan'ın önemi A Haber'de yorumlandı

"BÜTÜN GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA"

Putin ve Biden gibi isimlerle aynı anda görüşebilen ve iki tarafa da sözünü dinletebilen bir lider. Tahıl krizi meselesinde de yeniden kilidi açacak aktör olması bakımından bütün gözler Başkan Erdoğan'daydı. Bu hak edilmiş bir paye… G20'nin yıldız lideri ve bütün gözler onun üzerinden derken, tamamen objektif bir çıkarsama ve buradaki duruma göre bunları dile getiriyorum. Gün boyu oturumlarda da Erdoğan'ın ne konuşacağına bakıldı.