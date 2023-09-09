"G20 Zirvesi"nden yansıyan kulisler! Küresel ölçekte liderlik krizi sürerken Başkan Erdoğan'ın önemi A Haber'de yorumlandı
Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekteki gücünü bir kez daha ortaya çıkarttı. G20 Zirvesi'nden yansıyan kulisleri A Haber'de aktaran Gazeteci Melik Yiğitel, "Putin ve Şi yok ama Erdoğan var. G20 Zirvesi’nin yıldızı çok net ve objektif Recep Tayyip Erdoğan. Salondayken bütün gözler ona dönüyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında "Liderler Alanı"nda bir araya geldi.
Başkan Erdoğan da "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.
G20 Zirvesi'nden yansıyan bomba kulisler Gazeteci Melih Yiğitel A Haber'de aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki kritik rolüne dikkat çeken Yiğitel'in açıklamalarında yer alan satır başları şu şekilde:
"PUTİN VE Şİ YOK AMA ERDOĞAN VAR..."
Putin ve Şi yok ama Erdoğan var. Neden bunu söylüyorum, çünkü zirvenin en göze çarpan lideri Erdoğan'dı. Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşı eksenli ikili görüşmeler oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kilit açıcı rolüne ikili görüşmelerde çok fazla atıf yapıldı. Erdoğan'ın yaptığı bütün görüşmelerin temel ekseni Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan olumsuz durum yüzünden tahıl krizinin sürmemesiydi.
"BÜTÜN GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA"
Putin ve Biden gibi isimlerle aynı anda görüşebilen ve iki tarafa da sözünü dinletebilen bir lider. Tahıl krizi meselesinde de yeniden kilidi açacak aktör olması bakımından bütün gözler Başkan Erdoğan'daydı. Bu hak edilmiş bir paye… G20'nin yıldız lideri ve bütün gözler onun üzerinden derken, tamamen objektif bir çıkarsama ve buradaki duruma göre bunları dile getiriyorum. Gün boyu oturumlarda da Erdoğan'ın ne konuşacağına bakıldı.
"AFRİKA BİRLİĞİ İÇİN TÜRKİYE'NİN CİDDİ ÇABASI VAR"
Dünyadaki ticari hacmin yüzde 75'ini G20 ülkeleri temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldiği günden bu yana zaten dünya 5'ten büyüktür diyerek, küresel sisteme itirazı seslendirmiş bir lider. Keza Afrika Birliği'nin G20'ye dahil edilmesi çabasında Türkiye'nin ciddi bir çabası var. Eğer G20'nin alacağı kararlar Afrika coğrafyasındaki herkesi sonuçları ile ilgilendiriyorsa, o zaman buradaki karar alma mekanizmalarında da olmaları gerekiyor.
"G20 ZİRVESİ TÜRKİYE AÇISINDAN ÇOK OLUMLU GEÇİYOR"
Türkiye'nin yeni dönemde yabancı sermaye akışı ve birlikte ticaret yapma meseleleri ile çok ciddi bir gayret sarf edildi. G20'nin medya merkezinde edindiğimiz temel bilgi, G20 Zirvesi'nin Türkiye açısından çok olumlu geçtiği.
TÜRKİYE'NİN ÇABASININ DESTEKLENMESİ YÖNÜNDE NET BİLGİ VAR"
Bildiride bir nükleer savaş tehdidin kabul edilemez olduğu ve bir sağduyu çağrısı var. Bunu hayata geçirmek için ne yapılabilir bu uzun uzun tartışıldı. İkincisi ise Türkiye'nin çabasının çok taktir edildiği ve bu çabanın desteklenmesi yönünde net bir bilgi var. Bu işin olumlu tarafı…
"G20 ZİRVESİ'NİN YILDIZI BAŞKAN ERDOĞAN! BÜTÜN GÖZLER ONUN ÜSTÜNDE"
G20 Zirvesi'nin yıldızı çok net ve objektif Recep Tayyip Erdoğan. Salondayken bütün gözler ona dönüyor ve bir an yakalayayım ve görüşeyim düşüncesi hakim. Yabancı gazeteciler diyor ki, Rusya'da ne olup bittiğini, Putin'in ne düşündüğü, savaşın nereye varacağı, tahıl ve enerji krizinin nereye varacağı gibi konular yok bizde diyorlar. Bu soruların cevabı sizde çünkü siz iki taraflarda görüşebiliyorsunuz deniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu: A101’e 65 inç Toshiba 65 LED TV, Lenovo bilgisayar, 8 Litre airfryer, yuvarlak fırın, katlanabilir tabure geliyor
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 10 ülke belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralaması ve diğer hava kuvvetleri
- WhatsApp’tan sürekli hatalı mesaj gönderenlere özel yeni özellik! Yeni özellik tüm yanlış anlaşılmalara son verecek!
- Türkan Şoray'ın ok gibi kirpiklerine sahip olabilirsiniz! Kirpikleri 1 haftada uzatan formül! Yalnızca 3 malzemeyle...
- 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylandı mı? Okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? MEB son açıklamalar 2023...
- Açık Lise kayıt yenileme başladı mı, tarih açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları ne zaman yapılacak?
- İŞKUR Eylül ayı ilanlarını duyurdu! KPSS'siz işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları! Güvenlik, temizlik görevlisi, şoför, garson...
- MEB son dakika açıkladı! 11 Eylül Pazartesi 81 ilde geçerli olacak! Sınıf tekrarı, devamsızlık değişti! 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
- 2023 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? KIRTASİYE YARDIMI E-DEVLET | Öğretmen kırtasiye parası ne kadar?
- İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesi! Eylül ayı TYP çekiliş sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır, Sivas, Ankara...
- Ödemeler hesaplara yattı! Engelli ve yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar, kaç TL? 9 Eylül engelli maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!
- Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...