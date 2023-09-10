G20 zirvesine damga vuran Rusya kararı! Başkanlığı devraldı Putin’e mesaj gönderdi

Brezilya lideri Putin kararını dünyaya duyurdu. Yeni Delhi'deki G20 toplantısının oturum aralarında Firstpost Haber programına konuşan Lula, Putin'in gelecek yılki etkinliğe davet edileceğini söyledi.

Lula Putin'in gelecek yıl Rio de Janeiro'da yapılacak toplantıya katılması halinde Brezilya'da tutuklanmayacağını da sözlerine ekledi.

Lula açıklamasında "Putin'in Brezilya'ya kolaylıkla gidebileceğine inanıyorum. Size söyleyebileceğim şey şu ki, eğer ben Brezilya'nın başkanı olursam ve o da Brezilya'ya gelirse tutuklanmasının hiçbir yolu yok" ifadelerine yer verdi.