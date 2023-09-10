G20 zirvesine damga vuran Rusya kararı! Başkanlığı devraldı Putin'e mesaj gönderdi
Dünya, Hindistan'da süren G20 Liderler Zirvesi'ni yakından takip ederken, Hindistan Başbakanı Modi başkanlık tokmağını Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya teslim etti. Böylece G20 başkanlığı resmen Brezilya'ya geçerken, Silva bu yıl zirveye katılmayan Rusya ve Vladimir Putin hakkında önemli bir mesaj verdi.
Hindistan'da dün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nde pek çok konu masaya yatırıldı. Ortak sonuç bildirgesi tüm katılımcıların imzasıyla onaylandı. Bildirgede tahıl anlaşmasına katkısı sebebiyle Türkiye'ye teşekkür edilirken Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın ismi geçmeden kınanması, G20 ülkelerinin dengeyi bulma çabası olarak algılandı.
Hindistan Başbakanı Modi, başkanlık tokmağını Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya vererek G20 başkanlığını resmen Brezilya'ya devretti.
Silva'dan ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir Putin açıklaması geldi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmış ve Rus liderin yurtdışı gezileri bu kararın arından neredeyse bıçak gibi kesilmişti.
Brezilya lideri Putin kararını dünyaya duyurdu. Yeni Delhi'deki G20 toplantısının oturum aralarında Firstpost Haber programına konuşan Lula, Putin'in gelecek yılki etkinliğe davet edileceğini söyledi.
Lula Putin'in gelecek yıl Rio de Janeiro'da yapılacak toplantıya katılması halinde Brezilya'da tutuklanmayacağını da sözlerine ekledi.
Lula açıklamasında "Putin'in Brezilya'ya kolaylıkla gidebileceğine inanıyorum. Size söyleyebileceğim şey şu ki, eğer ben Brezilya'nın başkanı olursam ve o da Brezilya'ya gelirse tutuklanmasının hiçbir yolu yok" ifadelerine yer verdi.
RUSYA'DAN G20 DEKLARASYONUNA ÖVGÜ
Rusya, G20 liderlerinin anlaşmazlığın çözümü yararına hareket ettiğini söyleyerek, Moskova'yı Ukrayna'daki savaş konusunda doğrudan eleştirmekten kaçınan G20 zirvesi deklarasyonunu övdü.
Rusya'nın G20 temsilcisi Sherpa Svetlana Lukash G20 içerisinde yer alan BRICS ülkelerinin önemine vurgu yaptı ve şu değerlendirmede bulundu: Her şeyden önce, BRICS ülkeleri ve ortaklarının kolektif konumu işe yaradı, her şey dengeli bir biçimde yansıtıldı.
AFRİKA BİRLİĞİ'NE YEŞİL IŞIK
Öte yandan Modi, G20 ülkelerinin liderlerinin, Afrika Birliğine (AfB) G20 içerisinde daimi üye statüsü verilmesi konusunda fikir birliğine vardığını açıkladı. Modi, zirvenin açılış konuşmasında, "Afrika Birliği temsilcisini G20'nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.
HİNDİSTAN YERİNE 'BHARAT'
Hindistan'da ülkenin adının "Bharat" olarak değiştirilmesi tartışmalarının yaşandığı bir dönemde Başbakan Narendra Modi, zirvenin açılış konuşmasını yaparken önündeki ülke plaketine 'India' (Hindistan) yerine "Bharat" yazıldı.
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