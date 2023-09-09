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Çin'in yokluğunu fırsata çevirdi! Biden ve Modi görüşmesi G20'ye damga vurdu: Eski düşmanlar dost oluyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2023
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Çin’in yokluğunu fırsata çevirdi! Biden ve Modi görüşmesi G20’ye damga vurdu: Eski düşmanlar dost oluyor

Dünya liderlerinin bir araya geldiği G20 Zirvesi'ne ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin gizli görüşmesi damga vurdu. Hindistan ile ilişkileri geliştirmek isteyen Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in zirvede olmamasını fırsat bilip, Modi ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

18. G20 Liderler Zirvesi Hindistan'ın ev sahipliğinde "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması ile bugün başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılmadığı zirvede Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida gibi liderler yer alıyor.

Şİ CİNPİNG'İN YOKLUĞUNU FIRSATA ÇEVİRDİ

Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Yeni Delhi'de baş başa bir toplantı yaptığı öğrenildi. The Guardian'a göre Biden, Çinli lider Şi Cinping'in yokluğunu fırsata çeviriyor.

HANGİ ANLAŞMALAR İMZALANDI?

The Guardian, Biden'ın Modi'yi Çin'i kontrol altına almak için tasarlanmış bir ittifaka çekmeye çalıştığını vurguladı. İngiliz gazete, iki liderin görüşmede insansız hava aracı, yarı iletkenler ve kuantumu kapsayan bir dizi ticari ve savunma anlaşması yaptığını iddia ediyor.

BASIN MENSUPLARININ GİRMESİ YASAK

İki lider arasındaki toplantıya basın mensuplarının alınmadığını vurgulayan the Guardian, gazetecilerin görüşmeyi takip etmesi engellendiğini, Biden'a imtiyazlı erişim hakkı verilen ABD basın mensuplarının da görüşme yerinden uzak bir minibüste bekletildiğini vurguladı.

"HİNDİSTAN'I İTTİFAKA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Biden'ın Şi Cinping'in zirveye katılmama kararını fırsata çevirdiğini belirten İngiliz gazetesi, "ABD tarafsız olan Hindistan'ı açık bir ortak ve Hint-Pasifik'teki geniş bir siyasi ve savunma ittifakının bir parçası haline getirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Biden'ın Hindistan Savunma Bakanlığı'nın ABD yapımı uzaktan kumandalı uçak satın alma talebini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Çin ile birçok anlaşması olan Hindistan, Pekin karşıtı bir ittifaka katılma konusunda oldukça ihtiyatlı. Öte yandan Beyaz Saray Hint-Pasifik elçisi Kurt Campbell ise Hindistan ile ilişkilerin devam eden bir süreç olduğunu belirtti.

ASKERÎ UÇAKLAR İÇİN ANLAŞMA İMZALAMIŞLARDI

Modi, haziran ayında Washington'ı ziyaret etmiş ve ABD ile Hindistan, General Electric'in Hindistan'daki askerî uçaklar için jet motoru üretmesine yönelik anlaşmalar için mutabakata varmıştı.

Guardian'a göre ABD, Ukrayna Savaşı konusunda da tarafsız duran Hindistan'ın bir anda kendi tarafına geçmesini beklemese de silah tedarikçisi olarak Rusya'nın yerini almaya başlaması ile Hindistan'ın Moskova'yı eleştirme konusunda daha rahat olacağını düşünüyor.

Biden-Şi görüşmesine basın mensuplarının alınmaması büyük tepki gördü. The Guardian, haberinde gizli görüşme dolayısıyla basın özgürlüğünün olmadığını vurguladı.

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