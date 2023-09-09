Çin’in yokluğunu fırsata çevirdi! Biden ve Modi görüşmesi G20’ye damga vurdu: Eski düşmanlar dost oluyor

"HİNDİSTAN'I İTTİFAKA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Biden'ın Şi Cinping'in zirveye katılmama kararını fırsata çevirdiğini belirten İngiliz gazetesi, "ABD tarafsız olan Hindistan'ı açık bir ortak ve Hint-Pasifik'teki geniş bir siyasi ve savunma ittifakının bir parçası haline getirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Toplantının ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Biden'ın Hindistan Savunma Bakanlığı'nın ABD yapımı uzaktan kumandalı uçak satın alma talebini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Çin ile birçok anlaşması olan Hindistan, Pekin karşıtı bir ittifaka katılma konusunda oldukça ihtiyatlı. Öte yandan Beyaz Saray Hint-Pasifik elçisi Kurt Campbell ise Hindistan ile ilişkilerin devam eden bir süreç olduğunu belirtti.

ASKERÎ UÇAKLAR İÇİN ANLAŞMA İMZALAMIŞLARDI

Modi, haziran ayında Washington'ı ziyaret etmiş ve ABD ile Hindistan, General Electric'in Hindistan'daki askerî uçaklar için jet motoru üretmesine yönelik anlaşmalar için mutabakata varmıştı.

Guardian'a göre ABD, Ukrayna Savaşı konusunda da tarafsız duran Hindistan'ın bir anda kendi tarafına geçmesini beklemese de silah tedarikçisi olarak Rusya'nın yerini almaya başlaması ile Hindistan'ın Moskova'yı eleştirme konusunda daha rahat olacağını düşünüyor.

Biden-Şi görüşmesine basın mensuplarının alınmaması büyük tepki gördü. The Guardian, haberinde gizli görüşme dolayısıyla basın özgürlüğünün olmadığını vurguladı.