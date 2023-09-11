11 Eylül 2023, Pazartesi
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G20'de Türkiye etkisi | Başkan Erdoğan’ın ikili görüşmelerinin yankılarını Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun katıldığı G20 liderler zirvesi sona erdi. Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirvenin son gününde başkan recep Tayyip Erdoğan kritik görüşmeler gerçekleştirdi, önemli temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan’ın ikili temaslarının yankılarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.