Başkan Erdoğan’ın Joe Biden ve İsveç sözleri dünya manşetinde! G20’ye damga vuran diplomasi trafiği

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer buldu.

Biden ile F-16 konusunu görüştüğünü belirten Erdoğan, "Biden ile ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. Tek başına karar verecek bir durumda değilim. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım" dedi.