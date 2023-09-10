G20 Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
Son dakika haberi | Hindistan'ın ev sahipliğinde dün başlayan G20 Zirvesi, bugün sona erdi. Zirvenin ikinci gününde liderler Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan da anıt mezara ziyarette bulundu. Gandhi'nin mezarını ziyarette liderlerin çıplak ayakla ya da terlikle yürüdüğü görüldü. Başkan Erdoğan da tören sırasında terlik kullandı. Erdoğan zirvenin ikinci gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Zirvenin ardından Başkan Erdoğan'ın uçağı Hindistan'dan ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle birlikte Rajghat Anıt Mezarı'na ziyarette bulundu.
Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.
Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti.
Başkan Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katılacak.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR
Başkan Erdoğan-Veliaht Prens Selman
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanılğı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.
Başkan Erdoğan-Mısır Cumhurbaşkanı Sisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Zirve'ye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İki lider görüşmede, Türkiye - Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Başkan Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da görüşmede hazır bulundu.
Başkan Erdoğan-AB Konsey Başkanı Michel
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için atılacak adımlar, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Başkan Erdoğan-Hindistan Başbakanı Modi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ev sahibi ülke Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.
Başkan Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ardından Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye-Hindistan arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken, ekonomik ilişkileri ve ikili ticaret hacmini artıracak projeler ile her iki ülkeyi ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da görüşmede hazır bulundu.
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Gandhi'nin mezarını ziyaret eden liderlerin çıplak ayak veya terlik kullandığı görüldü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise anıt mezar ziyareti sırasında terlikle yürüdü.
G20'DE İLK GÜN
Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Güney Kore liderleriyle görüştü.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul eden Erdoğan Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya liderleriyle de biraraya geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HİNDİSTAN'DAN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023 G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.
AFS Palam Askeri Havalimanı'ndan Ankara'ya "TRK" uçağıyla TSİ 15.45'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.
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