G20 Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan-Hindistan Başbakanı Modi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ev sahibi ülke Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ardından Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Hindistan arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken, ekonomik ilişkileri ve ikili ticaret hacmini artıracak projeler ile her iki ülkeyi ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da görüşmede hazır bulundu.