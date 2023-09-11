Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul'da ittifak yok" diyen Akşener'e yanıt: İttifak her zaman şart
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamalarda yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını ve İstanbul ve Ankara dahil her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. Akşener'in bu sözleri siyaset gündemindeki sıcaklığını korurken konuya ilişkin bir yorum da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu açıklamasında "İttifak olmamalıdır fikrine asla katılmıyorum. İttifak her zaman şart" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda CHP'yi eleştiri yağmuruna tutarken, yerel seçimlerde her ilde farklı aday çıkaracaklarını ifade etti.
"İSTANBUL VE ANKARA'YI KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener partilerinin CHP'ye kazandırmak için kurulmadığının altını çizerken, ayrı aday çıkararak İmamoğlu ve Yavaş'ın İstanbul ve Ankara'yı kaybetmeklerini göze aldıklarının altını çizdi.
"KENDİ ADAYLARIMIZ DA SEÇİLEBİLİR"
Kendi adaylarının da seçilme ihtimalini olduğunu vurgulayan Akşener, ayrıca yerle seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'nun İYİ Partili isimlerin CHP listelerinden seçime girmeleri karşılığında 60 milletvekili teklif ettiğini ifade etti.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I KORKAKLIKLA SUÇLADI
Akşener ayrıca seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da korkaklıkla suçladı.
ÖZLALE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Akşener'in bu tavrı sonrasında yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı merak edilirken İYİ Partili Ümit Özlale'den konuya ilişkin açıklama geldi.
İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ OLUŞURSA HAYIR DEMEYİZ
Özlale yaptığı açıklamada "Biz tüm illerde ve ilçelerde aday çıkartmayı planlıyoruz. Ancak son aşamada işbirliği zemini oluşursa hayır demeyiz. Dolayısıyla adaylarımızı çıkarırız ancak bizim kuruluş ilkelerimizle örtüşürse işbirliği aranır." ifadelerini kullandı.
"İTTİFAK HER ZAMAN ŞART"
Akşener'in sözleri sonrası Ekrem İmamoğlu da sessizliği bozdu. Yandaş Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan Ekrem İmamoğlu ittifakın şart olduğunun altını çizdi.
İmamoğlu "İttifak olmamalıdır fikrine asla katılmıyorum. İttifak her zaman şart" ifadelerini kullanırken CHP'nin 100. yıldönümü etkinliklere neden katılmadığına yönelik de konuştu.
TÖRENE NEDEN KATILMADI?
İmamoğlu yaptığı açıklamada "Ancak gece uçabildim İstanbul'dan programım gereği. Bugün Anıtkabir'deki törene katıldım." dedi.
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