Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul'da ittifak yok" diyen Akşener'e yanıt: İttifak her zaman şart

ÖZLALE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Akşener'in bu tavrı sonrasında yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı merak edilirken İYİ Partili Ümit Özlale'den konuya ilişkin açıklama geldi.

İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ OLUŞURSA HAYIR DEMEYİZ

Özlale yaptığı açıklamada "Biz tüm illerde ve ilçelerde aday çıkartmayı planlıyoruz. Ancak son aşamada işbirliği zemini oluşursa hayır demeyiz. Dolayısıyla adaylarımızı çıkarırız ancak bizim kuruluş ilkelerimizle örtüşürse işbirliği aranır." ifadelerini kullandı.