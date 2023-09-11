CHP’nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor! Yandaş Deniz Zeyrek bile isyan etti: A be gerizekalı! Hiç mi gündem takip etmiyorsun?

"FOTOĞRAF ÜZERİNDEN CHP'YE SALDIRMAK KADAR AKIL DIŞI"

CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında basın mensuplarına açıklama yapan CHP lideri, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz." diye konuştu.