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CHP'nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor! Yandaş Deniz Zeyrek bile isyan etti: A be gerizekalı! Hiç mi gündem takip etmiyorsun?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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CHP’nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor! Yandaş Deniz Zeyrek bile isyan etti: A be gerizekalı! Hiç mi gündem takip etmiyorsun?

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan 100. yıl özel klibinde Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğraflarının kullanılmasına tepkiler dinmiyor. Yandaş Sözcü yazarı Deniz Zeyrek katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu ve danışmanlarını yerden yere vururken "A be gerizekalı! Bu kadar olay yaşandı hiç mi gündemi takip etmiyorsun. Başka fotoğraf mı bulamadın?" ifadelerini kullandı.Diğer yandan Kılıçdaroğlu yaşanan skandalı "Bir skandal üzerinden CHP'ye saldırmak akıl dışı" ifadeleriyle savunmuştu. İşte detaylar...

CHP, resmi sosyal medya hesaplarından partinin kuruluşunun 100. yılına özel bir video klibi yayınlanırken "Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi yüz yaşında. Altı okun ilkeleri yüz yıldır, emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi oldu. Hepimize kutlu olsun" notu düşüldü.

TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFINA YER VERDİLER

Ancak yapılan paylaşımda büyük bir skandala imza atılarak videonun 52. saniyesinde Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'cıların fotoğrafı kullanıldı.

BİR DE BAY KEMAL PAYLAŞTI

Videoki fotoğrafta, 23 Nisan 1964'te EOKA'lı teröristlerin ele geçirdiği Türk bayrağı görülürken Kemal Kılıçdaroğlu da bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

KILIÇDAROĞLU UTANMADAN SAVUNDU

Skandalın fark edilmesinin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterse de CHP'den bir açıklama gelmediği gibi video da kaldırılmadı. Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası iddiaları kabul etmezken fotoğraf üzerinden algı yapılmaya çalışıldığını ima etti.

"BUNLAR CHP'Yİ BİLMİYORLAR"

Skandala ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar." dedi.

"FOTOĞRAF ÜZERİNDEN CHP'YE SALDIRMAK KADAR AKIL DIŞI"

CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında basın mensuplarına açıklama yapan CHP lideri, "Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu skandalı savunması Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'in tepkisini çekti. Zeyrek yandaş Sözcü TV'de yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu ve paylaşımı yapan danışmana sert sözlerle yüklendi.

İşte Zeyrek'in sözlerinde öne çıkanlar:

"HATA YAPAN DANIŞMANLARINI ÖDÜLLENDİRİYOR"

"Sürekli hata yapan danışmanlar ödüllendiriyor. Sen bu partiye yakışmıyorsun deyip kapının önüne koyulan kimse yok. Sürekli birileri idare ediliyor. Yazıklar olsun ya."

A BE GERİZEKALI!

"A be gerizekalı! Bu kadar olay yaşandı hiç mi gündemi takip etmiyorsun. Başka fotoğraf mı bulamadın? Bir de Kılıçdaroğlu çıkmış savunuyor. Algı diyor. Tutup kapının önüne koyacaksın.",

CHP’nin EOKA videosuna tepkiler dinmiyor CHP'NİN EOKA VİDEOSUNA TEPKİLER DİNMİYOR

Kılıçdaroğlu’nun videosunda EOKA detayı

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