Meral Akşener’in “yüreksizler” çıkışına Ekrem İmamoğlu’ndan cevap: Her şey çok güzel olacak
İYİ Parti lideri Meral Akşener 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da partisinin toplantısında Başkan Erdoğan'ın karşısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek iki kazanacak aday çıkardıklarını ancak ikisinin de yürekli ve fedakar bir tutum sergileyemediklerini söylemişti. Ekrem İmamoğlu’na bu açıklamaya yönelik görüşleri soruldu. İmamoğlu topu taca atıp cevap vermekten kaçarak “Her şey çok güzel olacak” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 26 Ağustos'ta partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na "koltuk sevdalısı" mesajı verdikten sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, Başkan Erdoğan'ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını ancak ikisinin de yürekli ve fedakar bir tutum sergileyemediklerini belirtmişti.
Meral Akşener burada yaptığı konuşmada "Ben İmamoğlu ve Yavaş'ın, Türk Milleti'nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" demişti.
Ekrem İmamoğlu bugün kendisine Meral Akşener'in sözlerinin sorulması üzerine topu taca atarak cevap vermekten kaçtı ve "Her şey çok güzel olacak" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4,5 yılda ancak durak durak yapabildiği Haliç Tramvayı açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2024'teki yerel seçimler yaklaşırken İBB'ye yeniden aday olması beklenen İmamoğlu, "Aday mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
İmamoğlu, "Yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü adaylığın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin nasıl ifade edileceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Zamanı gelince konuşulur" diye belirtti.
MERAL AKŞENER CEVAP VERMEKTEN KAÇTI
İmamoğlu ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş'ın, Türk Milleti'nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözleri hakkında da konuştu.
"Her şey çok güzel olacak" diyen İmamoğlu, Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığı sorusuna ise "Biz her zaman görüşüyoruz" diyerek cevap verdi.
"ÖNCE ŞAHSIM" DEDİ, NEFSİNE ESİR OLDU
Meral Akşener Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu dile getirerek "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" demişti.
"BEN SUSTUM YÜZDE 60 İLE KAZANIRIZ DİYELER SUSMADI"
Seçimin kaybedilmesinde suçu İYİ Parti'ye atan CHP kurmaylarına sert tepki gösteren Akşener, "Ben sustum, yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum, onları yırtıp atanlar susmadı. TV'lere çıkıp yüzsüz yüzsüz bize yüklemeye kalkıştılar. Yeni bir umuda tutunmak isteyen milyonlar öfkeyle doldu. Yapmamız gereken, hatalarından ders alan muhalefet olarak milletimizin önüne çıkmaktı. İyi Parti'yi ve beni günah keçisi yapmaya kalktılar. Hakikati bilenler tek kelime etmedi. Bunların hepsi midemi bulandırdı. Bu sessizliği sürdürmek mümkün değil artık" ifadelerini kullanmıştı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SALVO: YÜREKSİZLER...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'yüreksizsiniz' diye sitem eden Akşener şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden, sizlerden özür diliyorum. Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum, yanlarında durdum, her türlü hakareti, iftirayı göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.
Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum. Allah'ım şahittir ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar. Onlar adına da özür diliyorum. Milletimiz kadar yürekli olamayanlar için özür diliyorum."
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