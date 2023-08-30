30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Meral Akşener’in “yüreksizler” çıkışına Ekrem İmamoğlu’ndan cevap: Her şey çok güzel olacak

Meral Akşener’in “yüreksizler” çıkışına Ekrem İmamoğlu’ndan cevap: Her şey çok güzel olacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
ABONE OL
Meral Akşener’in “yüreksizler” çıkışına Ekrem İmamoğlu’ndan cevap: Her şey çok güzel olacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da partisinin toplantısında Başkan Erdoğan'ın karşısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek iki kazanacak aday çıkardıklarını ancak ikisinin de yürekli ve fedakar bir tutum sergileyemediklerini söylemişti. Ekrem İmamoğlu’na bu açıklamaya yönelik görüşleri soruldu. İmamoğlu topu taca atıp cevap vermekten kaçarak “Her şey çok güzel olacak” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 26 Ağustos'ta partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na "koltuk sevdalısı" mesajı verdikten sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, Başkan Erdoğan'ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını ancak ikisinin de yürekli ve fedakar bir tutum sergileyemediklerini belirtmişti.

Meral Akşener burada yaptığı konuşmada "Ben İmamoğlu ve Yavaş'ın, Türk Milleti'nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" demişti.

Ekrem İmamoğlu bugün kendisine Meral Akşener'in sözlerinin sorulması üzerine topu taca atarak cevap vermekten kaçtı ve "Her şey çok güzel olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4,5 yılda ancak durak durak yapabildiği Haliç Tramvayı açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2024'teki yerel seçimler yaklaşırken İBB'ye yeniden aday olması beklenen İmamoğlu, "Aday mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu, "Yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü adaylığın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin nasıl ifade edileceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Zamanı gelince konuşulur" diye belirtti.

MERAL AKŞENER CEVAP VERMEKTEN KAÇTI

İmamoğlu ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş'ın, Türk Milleti'nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözleri hakkında da konuştu.

"Her şey çok güzel olacak" diyen İmamoğlu, Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığı sorusuna ise "Biz her zaman görüşüyoruz" diyerek cevap verdi.

"ÖNCE ŞAHSIM" DEDİ, NEFSİNE ESİR OLDU

Meral Akşener Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu dile getirerek "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" demişti.

"BEN SUSTUM YÜZDE 60 İLE KAZANIRIZ DİYELER SUSMADI"

Seçimin kaybedilmesinde suçu İYİ Parti'ye atan CHP kurmaylarına sert tepki gösteren Akşener, "Ben sustum, yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum, onları yırtıp atanlar susmadı. TV'lere çıkıp yüzsüz yüzsüz bize yüklemeye kalkıştılar. Yeni bir umuda tutunmak isteyen milyonlar öfkeyle doldu. Yapmamız gereken, hatalarından ders alan muhalefet olarak milletimizin önüne çıkmaktı. İyi Parti'yi ve beni günah keçisi yapmaya kalktılar. Hakikati bilenler tek kelime etmedi. Bunların hepsi midemi bulandırdı. Bu sessizliği sürdürmek mümkün değil artık" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SALVO: YÜREKSİZLER...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'yüreksizsiniz' diye sitem eden Akşener şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden, sizlerden özür diliyorum. Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum, yanlarında durdum, her türlü hakareti, iftirayı göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.

Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum. Allah'ım şahittir ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar. Onlar adına da özür diliyorum. Milletimiz kadar yürekli olamayanlar için özür diliyorum."

Kendi kadrolarımızla seçime gireceğiz "KENDİ KADROLARIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sen önce oy oranının hesabını ver "SEN ÖNCE OY ORANININ HESABINI VER"
Akşener’den İmamoğlu ve Yavaş’a İYİ kazık AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A "İYİ" KAZIK
CHP’de Akşener yasağı! Kılıçdaroğlu’nun yine hesap peşinde CHP'DE AKŞENER YASAĞI! KILIÇDAROĞLU'NUN YİNE HESAP PEŞİNDE
CHP yandaşı Yarkadaş’tan Akşener’e sert tepki CHP YANDAŞI YARKADAŞ'TAN AKŞENER'E SERT TEPKİ
Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? AKŞENER'İN ÇIKIŞI DOMİNO ETKİSİ YAPAR MI?
Suçlamayı bırak öz eleştiri yap "SUÇLAMAYI BIRAK ÖZ ELEŞTİRİ YAP"

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA