Meral Akşener’in “yüreksizler” çıkışına Ekrem İmamoğlu’ndan cevap: Her şey çok güzel olacak

"ÖNCE ŞAHSIM" DEDİ, NEFSİNE ESİR OLDU

Meral Akşener Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu dile getirerek "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" demişti.

"BEN SUSTUM YÜZDE 60 İLE KAZANIRIZ DİYELER SUSMADI"

Seçimin kaybedilmesinde suçu İYİ Parti'ye atan CHP kurmaylarına sert tepki gösteren Akşener, "Ben sustum, yüzde 60 ile kazanırız diyenler susmadı. Bilimsel verileri masaya koyan ben sustum, onları yırtıp atanlar susmadı. TV'lere çıkıp yüzsüz yüzsüz bize yüklemeye kalkıştılar. Yeni bir umuda tutunmak isteyen milyonlar öfkeyle doldu. Yapmamız gereken, hatalarından ders alan muhalefet olarak milletimizin önüne çıkmaktı. İyi Parti'yi ve beni günah keçisi yapmaya kalktılar. Hakikati bilenler tek kelime etmedi. Bunların hepsi midemi bulandırdı. Bu sessizliği sürdürmek mümkün değil artık" ifadelerini kullanmıştı.