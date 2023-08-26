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7'li koalisyon resmen dağıldı! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

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Giriş: 26.08.2023 18:29
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci Büyük Taarruz’un 101’inci yıldönümü çerçevesinde Afyonkarahisar'da partisince düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Akşener yeni bir yola çıkmak için hazır olduklarını söyleyen Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Akşener "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Ne yazık ki önce şahsın önce ben diyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı. 2024 yerel seçimlerinde ittifak kurup kurmayacaklarını da açıklayan Akşener "Kendi kadrolarımızla yerel seçimlerde milletimizin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullanarak yedili koalisyonun resmen dağıldığını duyurdu. İşte detaylar...
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