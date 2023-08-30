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1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin'de son durumu A Haber'e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin’de son durumu A Haber’e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

Afrin 2018'de düzenlenen operasyonla terörden temizlendi. 1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüşü hangi aşamada? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Afrin şehir merkezinden son durumu aktardı. Akademisyen Ferhat Khorto, bölgede artık hem güvenin hem de iş imkanının olduğunu belirti.

Afrin 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlendi. Peki Suriyelilerin dönüşü sürüyor mu? Bugüne kadar ne kadar Suriyeli ülkesine döndü? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Afrin'den son durumu aktardı.

1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin’de son durumu A Haber’e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

"BÖYLE CANLI VE HAREKETLİ DEĞİLDİ"

Bölgede yıllar önce yaşananları anlatan Uğur, "Bundan 5 yıl önce bulunduğumuz alan böyle canlı ve hareketli değildi çünkü burada PKK vardı PYD vardı YPG vardı. Bir taraftan insanları katlediyordu diğer taraftan da Türkiye'nin sınır birliği için tehdit unsuru oluşturmaya çalışıyordu. Tüneller kazıyordu." ifadelerini kullandı.

1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin’de son durumu A Haber’e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

Bölgede hareketliliğin olduğunu belirten Uğur, "İnsanlar çarşı pazarda rahat bir şekilde dolaşabiliyor. Suriyeliler tekrar kendi memleketlerine de dönmeye yavaş yavaş devam ediyorlar." dedi.

1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin’de son durumu A Haber’e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

ZEYTİN DALI İLE BÖLGE GELİŞTİ

Akademisyen Ferhat Khorto ise "5 yıl önceye döneyim. Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı bölge baya değişmiş baya gelişmiş. Bölgede özel sınır kapısı hem ticari hem insani sınır kapısı açıldı. Eğitim açısından yeni okullar açıldı. Üniversite de açıldı. Okumak isteyen gençler için tüm imkanlar burada var." şeklinde konuştu.

1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin’de son durumu A Haber’e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

HEM GÜVEN HEM İŞ VAR

Khorto, "Millet de bu kalkınma bu uyanıştan sonra millet daha çok dönmeye başlıyor. Türkiye'den her gün onlarca aile gördüğümüz kadarıyla bazen yüzlerce ailenin döndüklerini görüyoruz. Demek ki burada bir güven oluşmuş kalkınma olmuş. 7-8 katlı AVM açılacak. Marangoz boyacı herkese ihtiyaç var. Hem güven var hem de iş var." açıklamasında bulundu.

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