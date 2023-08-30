1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin’de son durumu A Haber’e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

HEM GÜVEN HEM İŞ VAR

Khorto, "Millet de bu kalkınma bu uyanıştan sonra millet daha çok dönmeye başlıyor. Türkiye'den her gün onlarca aile gördüğümüz kadarıyla bazen yüzlerce ailenin döndüklerini görüyoruz. Demek ki burada bir güven oluşmuş kalkınma olmuş. 7-8 katlı AVM açılacak. Marangoz boyacı herkese ihtiyaç var. Hem güven var hem de iş var." açıklamasında bulundu.