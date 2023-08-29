CHP medyası Akşener’e ateş püskürdü! Yandaş TELE 1 ekranlarında nefret kustular: Sen önce oy oranının hesabını ver

SÖZLERİ SİYASİ AHLAKSIZLIK

Kemik gibi duran bir Cumhur İttifakı var. Siz ise bütün cephelerinizi birbirinize çevirdiniz. Bir de bunu çözüm gibi sunuyorlar. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığa cesaret edemediğini söyledi. Bu cümle tamamen siyasi bir ahlaksızlıktır.

AYNISINI KILIÇDAROĞLU YAPSAYDI?

Akşener'in yaptığının tersi ona yapılmaydı ne olurdu? Kılıçdaroğlu, Akşener için olumsuz kampaya yürüttüğünü ve İYİ Partili belediye başkanlarının aday olması gerektiğini söyleseydi Akşener bunu normal mi karşılardı? Etik mi bu? Böyle saçma bir şey olmaz.