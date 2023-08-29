CHP medyası Akşener'e ateş püskürdü! Yandaş TELE 1 ekranlarında nefret kustular: Sen önce oy oranının hesabını ver
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenilmekle suçlarken "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." dedi. Akşener ayrıca yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını söylerken ayrı adaylar çıkaracaklarını belirtti. Akşener'in bu sözleri CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında yorumlanırken Hukukçu Salim Şen sert ifadeler kullandı. Akşener'in yaptığının siyasi ahlaksızlık olduğunu söyleyen Şen "Bu seçimin kaybedilmesinde en büyük sorumlu Akşener ve İYİ Parti'dir. Yüzde 9.9 oranına düşen oylarının hesabını ver. Yüzde 20'leri zorluyoruz diyordunuz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan ağır mağlubiyet sonrası konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alırken yerel seçimlere ayrı adayla gireceklerinin sinyalini verdi.
"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"
Yeni bir yola çıkmak için hazır olduklarını söyleyen Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." dedi.
"SEÇİMLERE AYRI AYRI GİRELİM"
Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyurdu. Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." dedi.
Yandaş TELE 1 ekranlarına konuk olan Hukukçu Salim Şen Akşener'in sözlerini ağır sözlerle eleştirdi.
ORTAYA ÇIKIŞ YOLU KOYMAK YERİNE...
Yeni bir çıkış yolu ortaya koyması gereken muhalefet önümüze koya koya "ittifak yapmayacağız" argümanını koydular. Bu mudur yani? Muhalefeti iyice dağıtarak böyle suçlayıcı bir dil kullanmanız gerekiyor muydu?
SÖZLERİ SİYASİ AHLAKSIZLIK
Kemik gibi duran bir Cumhur İttifakı var. Siz ise bütün cephelerinizi birbirinize çevirdiniz. Bir de bunu çözüm gibi sunuyorlar. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığa cesaret edemediğini söyledi. Bu cümle tamamen siyasi bir ahlaksızlıktır.
AYNISINI KILIÇDAROĞLU YAPSAYDI?
Akşener'in yaptığının tersi ona yapılmaydı ne olurdu? Kılıçdaroğlu, Akşener için olumsuz kampaya yürüttüğünü ve İYİ Partili belediye başkanlarının aday olması gerektiğini söyleseydi Akşener bunu normal mi karşılardı? Etik mi bu? Böyle saçma bir şey olmaz.
ALDIĞIN OY ORANININ HESABINI VER
Masadan kalkıp 3 gün sonra "Adayımız Kılıçdaroğlu" demeyecektiniz. Bu seçimin kaybedilmesinde en büyük sorumlu Akşener ve İYİ Parti'dir. Yüzde 9.9 oranına düşen oylarının hesabını ver. Yüzde 20'leri zorluyoruz diyordunuz.
HDP OLMADAN İSTANBUL KAZANILMAZ
HDP olmadan İstanbul kazanılamaz. Bu net bir şekilde ortada.
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