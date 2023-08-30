İstanbul’da 4 yılda kaç bina dönüştürüldü? İBB kentsel dönüşüm startejisi var mı?

Mehmet Karataş'ın canlı yayında aktardıkları:

"İstanbul'da depreme karşı ağırlığını koyması gereken yer İBB'dir. Bizim burada gösterdiğimiz tüm rakamlar İBB'nin raporlarında yer alan rakamlardır. İstanbul'da toplamda 7 milyon 100 bin bağımsız birim bulunuyor. 2000'den sonra yapılan dönüşüm 3,8 milyon. Şu anda dönüşüm gerektiren 1,5 milyon acil olarak yapılması gereken ise 600 bindir. İşte İstanbul'da durum bu kadar vahim. İstanbul'da şu anda 140 bini bakanlık olmak üzere 40 bini de diğer firmalar ile yapılan 170 bin konutun dönüşümü yapılıyor.