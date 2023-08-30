İstanbul'da 4 yılda kaç bina dönüştürüldü? İBB kentsel dönüşüm startejisi var mı?
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra olası Marmara Depremi nedeniyle gözler İstanbul’daki kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Peki İstanbul'da büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm karnesi nasıl? 100 bin bina sözü veren Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Olası Marmara depremi nedeniyle mega kentteki kentsel dönüşüm çalışmaları bir kez daha önem kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümde fay hatlarına, zemin sıvılaşması olan bölgelere artık kesinlikle yapı izni verilmeyeceğini belirterek, "Hiçbir parti farkı gözetmeksizin, kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, başımın üstünde yeri var, kapımız sonuna kadar açık" demişti.
Bunun yanında İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasasında tarih belli oldu. Bakan Mehmet Özhaseki, kanunu Meclis açıldıktan sonra ekim ayı başında çıkarmayı planladıklarını söyledi. Özhaseki, kentsel dönüşümde istanbul için özel birim kurulacağını ifade etti.
Öte yandan İstanbul'da 4 senedir İBB tarafından Çalıştay yapılıyor ama ortada bir dönüşüm yok. Ekrem İmamoğlu 100 bin konut sözü verdi ancak rakamlar bini bulmadı. Peki İstanbul'da büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm karnesi nasıl? 100 bin bina sözü veren Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Kentsel dönüşüm neden yavaş ilerliyor? İBB kentsel dönüşümü engelliyor mu? 4 yılda kentsel dönüşümde neler yapılmadı? İBB olası büyük depreme hazırlık için neler yaptı, neler yapmadı?
Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan ekiplerimizden Mehmet Karataş verdi. Karataş, "2019 yerel seçimlerinde aday olan Ekrem İmamoğlu o zaman İstanbullulara inanılmaz bir vaat verdi. 1 yılda 20 bin 5 yılda 100 bin konut sözü verdi. Böylece İstanbul deprem sorunun ortadan kaldıracağını iddia etti Ancak bunları yapamayınca İmamoğlu 5 yıl değil 100 yıl olsa yine yetmeyeceğini söyledi." diyerek Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarına dikkat çekti.
Mehmet Karataş'ın canlı yayında aktardıkları:
"İstanbul'da depreme karşı ağırlığını koyması gereken yer İBB'dir. Bizim burada gösterdiğimiz tüm rakamlar İBB'nin raporlarında yer alan rakamlardır. İstanbul'da toplamda 7 milyon 100 bin bağımsız birim bulunuyor. 2000'den sonra yapılan dönüşüm 3,8 milyon. Şu anda dönüşüm gerektiren 1,5 milyon acil olarak yapılması gereken ise 600 bindir. İşte İstanbul'da durum bu kadar vahim. İstanbul'da şu anda 140 bini bakanlık olmak üzere 40 bini de diğer firmalar ile yapılan 170 bin konutun dönüşümü yapılıyor.
1996'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan İBB Başkanı iken Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nü kuruyor. Yani bugün İBB'de bu kurum bir işler yapıyorsa bunun temelinde Başkan Erdoğan'ın talimatı ile kurulan işte bu müdürlük vardır. İşte o zamandan 2019'a kadar İBB'de depreme karşı adımlar atıldı. Ancak 2019'dan sonra İBB'de sadece çalıştay yapılıyor. 2019'da yönetime gelenlerin depreme karşı yaptıkları en önemli iş kendilerince çalıştay ypamak. Çalıştaydan dönüşüme vakit yok.
İstanbul'da riskli ilan edilen 68 bölge, 116,386 bağımsız bölüm tespiti yapılmış durumda. Bunların ilçe sorumluluklarında olan 48 bölge var. Bunlar içinde Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Esenler, Gaziosmpaşa, Pendik, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu, Kartal ve Küçükçekmece yer alıyor. Kartal ve Küçükçekmece CHP ilçe belediye yönetiminde yer alıyor. Buralarda bir çalışma yok. Bakanlık tarafından 8 bölge 30 bin 349 bağımsız bölüm tespit edilmiş ve sorumluluk alanında yer alıyor. İBB yönetiminde olan sadece 8 bölge var. Bunların 3 bin 313 tanesi belirlenmiş bağımsız birimler var. Bunlardan 600 tanesi bile yapılmış değil.
2012 yılında çıkan 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası var. Bu yasa çıkarılmak istendiğinde İBB Meclis'inde o zaman Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'da dahil olmak üzere CHP'liler buna karşı çıktı. CHP bunun için mahkemeye de gitti ancak karar onların istediği gibi olmadı. O zamandan beri CHP tarafından yapılan engellemelere rağmen AK Partili belediyeler İstanbul'da dönüşüme devam etti.
100 bin konut sözü veren Ekrem İmamoğlu bir arpa boyu yol alamazken AK Partili belediyeler tarafından yürütülen çalışmalara karşı açmış olduğu davalar var."
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