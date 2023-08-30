Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Hakem Heyeti yarın ne karar verecek? Yeni zam oranlarına göre kim ne kadar maaş alacak?
Kamu görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. Kurul, perşembe günü yani yarın son toplantısını yapacak ve kararını verecek. Hakem Heyeti’nin kararı ne olacak? Bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir? Yeni zam oranlarına göre kim ne kadar maaş alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen değerlendirdi.
Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü söyleyecek Hakem Kurulu 4. toplantısını yaptı. Gözler artık nihai kararın açıklanacağı yarına çevrildi. Memur zammının açıklanmasına artık çok kısa bir süre kalırken zam oranının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor.
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul dün 4'üncü kez bir araya geldi. 8 saat süren toplantı sonrası kararın perşembe günü açıklanacağı duyuruldu.
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." demişti.
Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir? Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Hakem Heyeti yarın ne karar verecek? Yeni zam oranlarına göre kim ne kadar maaş alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emre Gülşen değerlendirdi.
Emre Gülşen'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
"7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin yarın artık son günü. Çıkan sonuç kamuyu ile paylaşılacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde talep edilen ile teklif arasında makas çok açık olduğu için haliyle konu Hakem Heyeti'ne gitti. Hakem Heyeti ilk olarak işçi ve işveren taraflarının tekliflerini masaya yatırıyor. Sonra sosyal hakları ele alıyor. Bundan sonra Merkez Bankası'nın enflasyon verilerinden genel bütçeye kadar hepsini teker teker inceliyor. Burada önemli olan bütçedir.
Hakem Heyeti ayrılan bütçe dahilinde maksimum oranı belirleyecek. Bütçe dahilinde enflasyon oranları da dikkate alındığı zaman ortayı bulmaya çalışılır. Ama burada bütçe aşımı söz konusu olmaz. Memur-Sen'in sosyal haklara ilişkin 120 maddelik geniş bir listesi vardı. Bunların hepsinin değerlendirmeye alınması söz konusu olmayacak. Müzakere masasında bazı haklardan bahsedildi. Sosyal haklar içerisinde Hac izini düzenlemesi geliyor. TOKİ konutlarında memurlara öncelik geliyor. Yine engelli memurlar için kamu lojmanlarında kontenjan ayrılması söz konusu olacak.
Sicil affı ve 3600 ek gösterge gibi cepte olan sosyal haklar mevcut. Bu elde edilen haklar için Meclis onayı gerecek. Hepsi için bir kanun düzenlemesi gerekiyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın ifadeleriyle Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ve üzerindeki enflasyon farkıyla birlikte son teklifin yani yüzde 25'lik toplam teklifin yüzde 43'e ocak ayı itibarıyla karşılık geldiğini gördük. İlk teklif üzerinden zamlara bakıldığı zaman ortaya bir rakam çıkıyor. Yüzde 41,88 üzerinden en düşük memur maaş ortaya çıkıyor.
Elbette burada Hakem Heyeti'nin kararı farklı olabilir. Enflasyon farklı çıkarsa rakamlar da değişebilir. Ocak ayında en düşük memur maaşının yüzde 41,88 zam ile 31 bin 237 TL'ye olacağını öngörüyoruz. Mali hakların konuşulmadığı zam dönemin olmadığı bir anda memur maaşları 22 bin TL'ye yükseltildi. 8 bin 77 TL'lik bir zam yapıldı. Ve bu yapılan zam herhangi bir zam dönemi dışında yapıldı. İşte biz bunun üzerinden zam yapılmasını konuşuyoruz. Seyyanen zam ile mali haklarda kayıp olması önlendi.
Burada sıkıntıda olan aslında memur emeklileri var. En düşük memur emeklisi ilk teklif ile ortaya çıkan yüzde 41,88 zam ile 14 bin 13 TL alacak. Ancak bu rakamlar dediğimiz gibi Hakem Heyeti'nde çıkan kararla ya da enflasyon verisi ile değişebilir. Hakem Heyeti 8 bin 77 TL'lik zammın emeklilere de uygulanması kararını verebilir. Bu da Meclis onayı gerektirir. Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 877 TL. Ekim ayında en düşük emekli aylıklarının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Bu sefer memur emeklilerinin maaşı en düşük emekli aylığı seviyesi gelecek.
Yarın memur ve memur emeklisi için bir karar verilecek ve bunu tüm kamuoyu öğrenecek. Mali haklardan ziyade sosyal haklardan yana benim umudum var. Kira yardımı ile ilgili bir konu var. Özellikle büyük şehirlerde böyle bir durum var. Bunlarla ilgili kararlar olabilir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...
- UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...
- İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 33 bin 272 beden işçisi alımı! |İŞKUR iş ilanları|
- AÖF sınav sonuç sorgulama 2023 | 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? aof.anadolu.edu.tr...
- 1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!
- İndirimin bitmesine az kaldı! Tarım Kredi Market Ağustos ayı son indirimli ürünlerin tam listesi
- Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü
- Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...
- Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!
- YKS EK TERCİH TARİHİ 2023 | Üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman, tarih belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2023
- Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...
- TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı