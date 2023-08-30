Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Hakem Heyeti yarın ne karar verecek? Yeni zam oranlarına göre kim ne kadar maaş alacak?

Burada sıkıntıda olan aslında memur emeklileri var. En düşük memur emeklisi ilk teklif ile ortaya çıkan yüzde 41,88 zam ile 14 bin 13 TL alacak. Ancak bu rakamlar dediğimiz gibi Hakem Heyeti'nde çıkan kararla ya da enflasyon verisi ile değişebilir. Hakem Heyeti 8 bin 77 TL'lik zammın emeklilere de uygulanması kararını verebilir. Bu da Meclis onayı gerektirir. Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 877 TL. Ekim ayında en düşük emekli aylıklarının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Bu sefer memur emeklilerinin maaşı en düşük emekli aylığı seviyesi gelecek.