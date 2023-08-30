Büyük zafere giden yol! Türk’ün şanlı zaferi 30 Ağustos
Milli mücadelenin parolası Ya İstiklal Ya Ölüm'dü. Büyük Taarruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bugün o şanlı zaferin 101'inci yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde anma törenleri yapılıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Kolay önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bundan tam 101 yıl önce 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos 1922 gününe kadar 5 gün 5 gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferi ile sonuçlandı. Binlerce vatan evladı kanını canını verdi vatanı teslim etmedi.
Milli mücadelenin parolası Ya İstiklal Ya Ölüm'dü. Bugün o şanlı zaferin 101'inci yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde anma törenleri yapılıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un konuğu olan Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Kolay önemli değerlendirmelerde bulundu.
Arif Kolay'ın öne çıkan sözleri:
"Bugün elbette önemli bir gün ve önemli bir tarihi anı yaşıyoruz. Buraya geldiğimizde 101 yıl önce nasıl bir olay yaşandığını anlayabilir ya da hayal edebiliriz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun mekanları cennet olsun. Ağustos ayı bizim tarihimiz açısından oldukça önemli bir ay. Zaferler ayıdır. Malazgirt Savaşı'ndan başlarsak birkaç tanesi söyleyebiliriz. Mohaç, Mercidabık, Kıbrıs Zaferi son dolarak Büyük Taarruz… Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla bizim tarihimiz açısından ağustos ayı zaferler ayıdır.
Bu savaşın sevk ve organize işini yapan komutanlık eden Mustafa Kemal Atatürk var bu zaferin içinde. Onun süreci iyi yönetmesiyle bir nevi savaş kazanıldı. Bu süreçte az değinilen konular var onlara dikkat çekmek istiyorum. Atlı birlikler bu süreçte ön plana çıkarılabilir. Savaşın kazanılmasında çok ciddi etkisi vardır. Sakarya Meydan Muharebesi yapıldığında Mustafa Kemal atlı birliklerin önemini fark ediyor. Atlı birlikleri güçlendirme noktasında komutanlara talimat veriyor.
İşte Sakarya Savaşı'ndan sonra atlı birlikler gizli şekilde hazırlanıyor. Bunlar onca Konya-Ilgın bölgesine gönderiliyor. Orada ciddi bir hazırlık süreci yapılıyor. Bunları hepsi gizli şekilde yürütülüyor. Burada ciddi manada sağlıklı atlar temin ediliyor. Atların ihtiyacı olan nal-mıh teknik malzemeler tedarik ediliyor.
İşte bu atları kullanacak askerler özel olarak yetiştiriliyor. Burada çok ciddi bir hazırlık yapılıyor. At binme değil olay atın üzerinde savaş sırasında manevraları yapabilecek donanımlara sahip olması lazım. İşte tüm bunların eğitimleri askerlere veriliyor. Binicilik kursları ve dersleri veriliyor. Özellikle İstanbul'dan gelen harbiye okulu öğrencileri var ve onlar bu sürece dahil ediliyor.
Tüm bunları söylerken Fahrettin Altay Paşa'yı unutmamak lazım. Suvari Kolordusu'nun başında bütün süreçte onun da etkisi oluyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 24 Ağustos'ta Suvari Birlikleri önce Sandıklı'ya getiriliyor 26 Ağustos'ta da düşmanı ortadan yararak ikiye bölüp dağılmalarını sağlıyorlar. İşte burada Yunan ordusunun beli kırılıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!
- İndirimin bitmesine az kaldı! Tarım Kredi Market Ağustos ayı son indirimli ürünlerin tam listesi
- Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü
- Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...
- Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!
- YKS EK TERCİH TARİHİ 2023 | Üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman, tarih belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2023
- Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...
- TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı
- Artvin'de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi
- DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman? 2023-2024 DGS TERCİH KILAVUZU!
- MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2023?