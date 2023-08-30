Büyük zafere giden yol! Türk’ün şanlı zaferi 30 Ağustos

Bu savaşın sevk ve organize işini yapan komutanlık eden Mustafa Kemal Atatürk var bu zaferin içinde. Onun süreci iyi yönetmesiyle bir nevi savaş kazanıldı. Bu süreçte az değinilen konular var onlara dikkat çekmek istiyorum. Atlı birlikler bu süreçte ön plana çıkarılabilir. Savaşın kazanılmasında çok ciddi etkisi vardır. Sakarya Meydan Muharebesi yapıldığında Mustafa Kemal atlı birliklerin önemini fark ediyor. Atlı birlikleri güçlendirme noktasında komutanlara talimat veriyor.

İşte Sakarya Savaşı'ndan sonra atlı birlikler gizli şekilde hazırlanıyor. Bunlar onca Konya-Ilgın bölgesine gönderiliyor. Orada ciddi bir hazırlık süreci yapılıyor. Bunları hepsi gizli şekilde yürütülüyor. Burada ciddi manada sağlıklı atlar temin ediliyor. Atların ihtiyacı olan nal-mıh teknik malzemeler tedarik ediliyor.

İşte bu atları kullanacak askerler özel olarak yetiştiriliyor. Burada çok ciddi bir hazırlık yapılıyor. At binme değil olay atın üzerinde savaş sırasında manevraları yapabilecek donanımlara sahip olması lazım. İşte tüm bunların eğitimleri askerlere veriliyor. Binicilik kursları ve dersleri veriliyor. Özellikle İstanbul'dan gelen harbiye okulu öğrencileri var ve onlar bu sürece dahil ediliyor.

Tüm bunları söylerken Fahrettin Altay Paşa'yı unutmamak lazım. Suvari Kolordusu'nun başında bütün süreçte onun da etkisi oluyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 24 Ağustos'ta Suvari Birlikleri önce Sandıklı'ya getiriliyor 26 Ağustos'ta da düşmanı ortadan yararak ikiye bölüp dağılmalarını sağlıyorlar. İşte burada Yunan ordusunun beli kırılıyor."