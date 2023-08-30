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İstanbul'da 4 yılda kaç bina dönüştürüldü? İBB kentsel dönüşüm stratejisi var mı?

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 12:17
Güncelleme:30.08.2023 14:28
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra olası Marmara Depremi nedeniyle gözler İstanbul’daki kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu. Peki İstanbul'da büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm karnesi nasıl? 100 bin bina sözü veren Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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