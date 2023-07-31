CHP’ye kayyum polemiği! Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev süresi bitti mi?

ÖZGÜR ÖZEL'İN "DEVRİM ŞART" ÇIKIŞI

Aday olmak isteyen isimler var. Bunlardan birkaçı takiye aday. Bence Özgür Özel bu isimlerden birdir. 'Ben koltuğa getir bir süre sonra sana devrederim' anlayışı var gibi duruyor. Aslında bir cins hülle adayı. Burada asıl aday açık ve seçik şekilde Ekrem İmamoğlu'dur. Ama Ekrem İmamoğlu çekiniyor bunu ortaya çıkıp söyleyemiyor. Yiğitçe, erkekçe ve mertçe 'ben adayım' diyemiyor. CHP'de fikriyatsız bir ortam var ve son seçimlere böyle gittiler. Ortaklarından çekindikleri için ideoloji ortaya koyamıyorlar. "Değişim" diye site kurup "bu kadar insan girdi" diye parti yönetilir mi? Böyle bir lider seçimi olur mu? Esnaf odasına bile böyle başkan seçilmez. CHP'de ciddi bir lider eksikliği vardı.