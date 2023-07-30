CHP’deki genel başkanlık savaşları A Haber’de yorumlandı! Partide kim kimi destekliyor?

Diğer yandan Kılıçdaroğlu partideki seçimlere yönelik de konuşurken çarpıcı ifadeler kullandı.

"BİZİM YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Zaman içinde partinin yenilenmeye ihtiyacı var. Tüzüğü alacağız. Yeni kurallar getirmenin partide var olan aksaklıklarını gidermenin, üyelerin, milletvekillerinin şikayetlerini dikkate alarak partinin yenilenmesi lazım. Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Elbette yenileneceğiz. Şu anda mahalle delege seçimleri yapılıyor. 1 milyonu aşkın üye mahalleden başlayarak delegeleri seçiyor. Çok güçlü bir alt kültürümüz var.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber'de CHP'de yaşanan koltuk savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Koalisyon masasında ortalık toz duman, CHP'de ise bu duman daha fazla. Bu karışıklığın sebebi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut koltuğu. Ekrem İmamoğlu seçimlerden sonra 29 Mayıs sabahı 8'de video çekti ve Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini biliyormuş gibi 'değişim' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na açıkça koltuğu kaybetmek istemediğini 'ben kaptanım' diyerek ifade ediyor.

Özgür Özel'in İmamoğlu ile beraber hareket ettiği yönünde kuvvetli bir şüphe var, sanki kendisi adaymış gibi öne çıkıyor ancak konumu belli değil.

Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'na tamamen bağlı, eğer Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa Öztrak'ı aday gösterebilir. Canan Kaftancıoğlu da kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı konumda bulunuyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın ise konumu tam olarak belli değil." dedi.