CHP'deki genel başkanlık savaşları A Haber’de yorumlandı! Partide kim kimi destekliyor?
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşanan CHP’de genel başkanlık savaşları devam ediyor. A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak ve Özgür Özel gibi isimlerin genel başkanlık için şansları değerlendirildi. Öte yandan, MHP'nin dönem milletvekili Arzu Erdem, "CHP’deki her bir birey ülkemiz için ‘milli güvenlik’ sorunu haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu faturayı MYK ve danışmanlarına keserek mücadeleye devam mesajını net bir şekilde vermişti.
CHP'de seçimlerin hemen ardından yaşanan koltuk savaşı her geçen gün farklı bir boyuta ulaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgaya yeni isimlerinden dahil olması kaosu körükledi.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMAM"
Değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden yaptığı darbe toplantısına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu "Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam. Parti içinde bir kişi genel başkanlığa aday ise gelir başımın üstünde yeri vardır. Kendisini destekleyen arkadaşlarıyla hareket edebilir. Bu bizim geleneğimizde var." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Kılıçdaroğlu partideki seçimlere yönelik de konuşurken çarpıcı ifadeler kullandı.
"BİZİM YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"
Zaman içinde partinin yenilenmeye ihtiyacı var. Tüzüğü alacağız. Yeni kurallar getirmenin partide var olan aksaklıklarını gidermenin, üyelerin, milletvekillerinin şikayetlerini dikkate alarak partinin yenilenmesi lazım. Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Elbette yenileneceğiz. Şu anda mahalle delege seçimleri yapılıyor. 1 milyonu aşkın üye mahalleden başlayarak delegeleri seçiyor. Çok güçlü bir alt kültürümüz var.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber'de CHP'de yaşanan koltuk savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Koalisyon masasında ortalık toz duman, CHP'de ise bu duman daha fazla. Bu karışıklığın sebebi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut koltuğu. Ekrem İmamoğlu seçimlerden sonra 29 Mayıs sabahı 8'de video çekti ve Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini biliyormuş gibi 'değişim' dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na açıkça koltuğu kaybetmek istemediğini 'ben kaptanım' diyerek ifade ediyor.
Özgür Özel'in İmamoğlu ile beraber hareket ettiği yönünde kuvvetli bir şüphe var, sanki kendisi adaymış gibi öne çıkıyor ancak konumu belli değil.
Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'na tamamen bağlı, eğer Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa Öztrak'ı aday gösterebilir. Canan Kaftancıoğlu da kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı konumda bulunuyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın ise konumu tam olarak belli değil." dedi.
"CHP 100 YILDIR DEVAM EDEN PROBLEMLİ BİR PARTİ"
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Biz CHP'nin iç işlerine karışmıyoruz. 100 yıldır devam eden problemli bir parti. Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için şansı olduğu düşünmüyorum. İmamoğlu, güvenilmez ve karakter zafiyeti yaşayan biri." dedi.
"CHP'DEKİ HER BİREY ÜLKEMİZ İÇİN 'MİLLİ GÜVENLİK' SORUNUDUR"
MHP 25.26.27 Dönem Milletvekili Arzu Erdem, "Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'sınıf arkadaşım aday olmayacaksa İmamoğlu'na karşı çok heyecanlı bir konuşma yapan Özgür Özel'i tercih ederiz' dedi. CHP'deki her bir birey ülkemiz için 'milli güvenlik' sorunu haline gelmiştir.
İmamoğlu zaten İstanbul'da yüzde 100 başarısız olmuş bir belediye başkanı, kendim İstanbullu olarak inanılmaz şikayetçiyim." dedi.
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