CHP Genel Merkezi sandıklara nefes aldırmadı! Her ilde ayrı kriz | Kavga, tehdit ve usulsüzlük...

İŞLERİNE GELMEDİ, SEÇİM İPTAL OLDU



Sayısız usulsüzlüğün kayıtlara geçtiği seçimlerde bir skandal da Akhisar'da yaşandı. İlçeye bağlı Reşatbey Mahallesi'nde seçimleri kazanan taraf muhalifler oldu. Durumu kabullenemeyen bazı üyeler, açılmamış 2 oy pusulası olduğunu öne sürerek itiraz hakkını kullandı. Muhalifler ise bu iddiayı reddetti. Beklenmedik bir karara imza atan il yönetimi seçimleri iptal edip tekrar yapılmasına karar vererek hayrete düşürdü.