CHP'de Özgür Özel'den flaş çıkış! Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Ekrem İmamoğlu'na mesaj verdi! "Koltuğu bırak, değişimde sana yer yok"

BU SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA... "PARTİSİNİ İKTİDARA TAŞIYAMAYAN LİDER GÖREVİNİ BIRAKSIN"

CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Özel'e "Bir siyasi parti genel başkanı sizce ne zaman görevi bırakmalı?" sorusu yöneltildi.



Özel, "Bir liderin, partisini iktidara taşıyamayacağına, büyütemeyeceğine inandığı anda görevini bırakması en doğal demokratik beklentidir" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini dile getirdi.



Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan CHP Grup Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı;

Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın ve örgütümüzün hissiyatını da anlamıyor demektir. Kendi hissiyatının anlaşılmadığını gören seçmenimiz ve tabanımızda yerel seçimleri de etkileyebilecek bir duygusal kopuş tetiklendi. Bugüne kadar partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu.