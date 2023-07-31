CHP'de Özgür Özel'den flaş çıkış! Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Ekrem İmamoğlu'na mesaj verdi! "Koltuğu bırak, değişimde sana yer yok"
CHP'de "değişim" sancısı giderek büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan "koltuk kavgası" devam ederken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de "Reform ve devrimleri süratle yapmalıyız" diyerek Kılıçdaroğlu'na 'koltuğu bırak' çağrısında bulundu. "Partisini taşıyamayan lider görevini bırakmalı" diyerek Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel, yerel seçimler öncesi "kaygılıyız" mesajı verdi. CHP Grup Başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da üstü kapalı şekilde "Senin yerin İstanbul, bu değişimde sana yer yok" mesajı verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı gizli 'zoom' cuntası ile aleni savaşa dönüştü, CHP'li İBB Başkanı 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
ZOOM CUNTASINDA BİLİNÇLİ SIZINTI! BAŞROLDE İMAMOĞLU
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, sızmanın Ekrem İmamoğlu eliyle olduğu konuşuluyor.
İmamoğlu'nun A Takımı'nın ihaneti normalleştiren açıklamaları "Görüntüleri Ekrem İmamoğlu ve ekibi sızdırdı" söylemlerini de güçlendirdi.
KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NU ARAYIP RESTİ ÇEKTİ
CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na telefon açarak "Sızdırıyorsan tam sızdır, sadece işine gelenleri sızdırma" dediğini iddia etti.
"TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifşa olan zoom cuntasına ilişkin "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi, "Tekrarlarınırsa gereğini yaparım" diyerek de rest çekti.
İMAMOĞLU'NUN İBB'DEN KAÇMA PLANI
Öte yandan 28 Mayıs sonrası her fırsatta 'değişim' çağrısı yapan, takip eden süreçte internet sitesi kurup zoom cuntasıyla Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik adımlar atan Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız gün "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulunarak Kılıçdaroğlu'na karşı açtığı değişim bayrağını göndere çekip CHP koltuğuna adaylığını ilan etti.
Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.
"REFORM VE DEVRİMLERİ SÜRATLE YAPMALIYIZ"
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken daha önce "Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. Aday mıyım, adayım. Hazır mıyım, hazırım" sözleriyle adaylığını ilan eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bomba bir çıkış geldi.
"Her dört kişiden üçünün oyunu" alamadıklarını belirten Özgür Özel, "Tepkiyi yok sayarsak onarılmaz sonuçlar doğurabilir. Reform ve devrimleri süratle yapmalıyız" diyerek Kılıçdaroğlu'na 'koltuğu bırak' çağrısında bulundu.
BU SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA... "PARTİSİNİ İKTİDARA TAŞIYAMAYAN LİDER GÖREVİNİ BIRAKSIN"
CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Özel'e "Bir siyasi parti genel başkanı sizce ne zaman görevi bırakmalı?" sorusu yöneltildi.
Özel, "Bir liderin, partisini iktidara taşıyamayacağına, büyütemeyeceğine inandığı anda görevini bırakması en doğal demokratik beklentidir" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan CHP Grup Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı;
Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın ve örgütümüzün hissiyatını da anlamıyor demektir. Kendi hissiyatının anlaşılmadığını gören seçmenimiz ve tabanımızda yerel seçimleri de etkileyebilecek bir duygusal kopuş tetiklendi. Bugüne kadar partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu.
"YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN KAYGIMIZ ARTIYOR"
Bu durumun yok sayılması partimizin geleceğine ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin kaygılarımızı artırıyor. Tabanımızın hissiyatını anladığımızı tabanımıza hissettirebilirsek, bu travmadan kurtulup ayağa kalkarak birlikte yeni bir mücadele başlatabiliriz.
KILÇDAROĞLU VE A TAKIMI'NA '25,5 MİLYON OY GÖNDERMESİ: "ALAMADIĞIMIZ OYLARA DA KAFA YORSUNLAR"
Bay Bay Kemal ve A Takımı'nın her fırsatta 25,5 milyon oy aldık söylemi ve 28 Mayıs'taki hezimetten başarı çıkarma hikayesini eleştiren Özgür Özel, "25,5 milyon oyun sorumluluğunu taşımak kadar, alamadığımız oylara da kafa yormamız gerekiyor. Partimizin milletvekili seçimlerinde her 4 kişiden üçünün oyunu alamadığı gerçeğini görmek gerekiyor" dedi.
"CHP OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAM"
"Bu partide sorumluluk makamında bulunmuş bir kişi olarak hesap vermekten de özeleştiri vermekten de kaçmamak gerekir" diyen Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağımı söylemiştim, düşüncemde herhangi bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.
Özel şöyle konuştu: Demokraside helalleşme ve hesaplaşma sandıkla olabilecek bir şey. Mahalle seçimleri, il ve ilçe kongreleri önemli. Ama esas olarak kurultayın yapılması lazım. Siz hem hesap verme hem üyenin hesap sormayla ilgili talebini karşılamakta gecikirseniz, toplumun geniş kesimleri bulduğu ilk sandıkta sizle hesaplaşır.
29 EKİM'İ İŞARET ETTİ: "KURULTAYI FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM"
CHP'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek sorumluluktan kaçmayağını dile getiren Özgür Özel, kurultayı da fırsat olarak gördünü söyledi.
Özel, "Geçmişte kötü örnekler yaşandı. İki güne sıkıştırılmış bir kurultay yerine 3-4 güne yayılan bir kurultayın yapılması düşünülebilir. Kurultay tarihi olarak önerim Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı haftadır. 29 Ekim'le sonlanan hafta, 3-4 güne yayılan bir büyük kurultayı fırsat olarak görüyorum" dedi.
İMAMOĞLU'NA "YERİN İSTANBUL, BU DEĞİŞİMDE SANA YER YOK" MESAJI
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da 'senin yerin İstanbul, bu değişimde sana yer yok' mesajı vermekten geri durmadı...
Özel, "Sayın Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerini kazanmış, başarılı bir belediye başkanıdır. Genel Başkanımız dahil altı siyasi partinin genel başkanı tarafından 14 Mayıs seçimlerinden sonraki süreç için cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ilan edilecek kadar parti yönetimlerinin ve tabanımızın takdirini kazanmış bir siyasi figürdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasinin de kendisi olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.
ZOOM TOPLANTISI... "PARTİNİN İYİLİĞİNİ DÜŞÜNENLER VAR"
Bilindiği üzere Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki zoom cuntasına katılmıştı... Kemal Kılıçdaroğlu ise zoom toplantısının etik olarak rahatsız edici olduğunu söyleyip "Kuralın dışına çıkıldığında ve tekrarlandığında gereğini yaparım" restini çekmişti.
Özgür Özel konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Söz konusu zoom toplantısında katılanlar Parti Meclisi'nin ya seçilmiş ya doğal üyeleri. Sızdırılan toplantıda utanılacak hiçbir şey yok. Utanılması gereken böyle sızdırmalarla siyasetin dizayn edilebileceğinin düşünülmesi. Toplantını kendisi son derece ahlaklı, son derece kurallara saygılı. O video kaydında utanılacak tek bir kelime yok. Kimseyi rencide edecek ifade yok. O toplantıya katılanlar arasında hiyerarşi yok, kimse kimseye patronaj dayatmıyor, kimse açısından kompleks yapacak bir durum yok.
Öyle ki, videoyu sızdıranların kesmeyi tercih ettiği kısımda, o toplantının başında Ekrem Bey, nezaketle, "Grup Başkanımız geldi, toplantıyı o yönetebilir" diyor. Bense, dijital ev sahibi olarak Ekrem Bey'in yönetmesinin uygun olacağını söylüyorum. Partinin kurumsal kimliğini sakınan, herkesin birbirine saygılı olduğu bir toplantı yapıldı. Toplantının içeriğinde kabalık yok, nezaketsizlik yok, partinin iyiliği düşünenler var.
"SEÇMENİMİZİN DUYGUSAL KOPUŞUNA ÇARE OLARAK YAPILDI"
Toplantıda tüzükte verilen bir hakkın kullanımı, demokratik bir oylama tartışılıyordu. Bunun darbe girişimi veya ihanet olarak nitelendirilmesi trajikomiktir. Bu toplantı, seçmenimizin ve tabanımızın yaşadığı duygusal kopuşa çare üretmek adına yapılan onlarca yüz yüze toplantıdan bir tanesiydi.
OTEL KÖŞELERİNDEKİ DEĞİŞİM FİSKOSU UNUTULMUYOR
Alternatif kurultayla Kılıçdaroğlu'nu devirme planı yapan ekibin içerisinde yer alan Özgür Özel, daha önce de Ekrem İmamoğlu ile birlikte otel köşelerinde değişim fiskosu yapmıştı.
İkili İstanbul Beşiktaş'ta gizli bir görüşme yapmış, İmamoğlu söz konusu görüşmeyi "Değişim talebi hepimizde var" diyerek doğrulamıştı.
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