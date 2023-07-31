Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber’de! Körfez ülkeleriyle 29,7 milyar dolar enerji anlaşması

ENERJİDE ROTA "TAM BAĞIMSIZLIK"

Bütün bu 3 hususla alakalı milli enerji 2.0'da yeni dönemde ne var? Önümüzdeki 2023 - 2053 dönemindeki hedeflerimizden bir tanesi en öncelikli olan yenilenebilir enerji. Türkiye'nin bütün potansiyelini ortaya koymak ve bunu ekonomiye kazandırmak istiyoruz. İkinci husus enerji verimliliği. Enerjiyi daha verimli kullanır hale gelmemiz lazım. Üçüncü alan nükleer enerji. Sadece Türkiye için değil bütün dünya için eğer iklim değişikliği ile alakalı ciddi bir performans ortaya koymak ve bu konuda netice almak istiyorsak mutlaka nükleerin bizim enerji sepetimizin içinde yer alması gerekiyor. Bütün dünya için söylüyorum. Bizim mutlaka nükleer enerjiden elektrik üretmemiz gerekiyor. Dördüncü husus doğal gaz ve petrol. Beşinci husus yeni teknolojiler hidrojen elektrik depolama batarya teknolojileri. Dünyada muazzam bir elektrikleşme var. Milli enerji 2.0'da madenler yeraltı kaynaklarımız bunları ekonomiye kazandırmamız lazım.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Ülkemiz yenilenebilir enerjide muazzam bir kapasiteye sahip. Dünyada 12., Avrupa'da 5. sıradayız. Mümkün olduğu kadar artırmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde BAE'de muhtelif anlaşimalar imzaladık. Toplam 50,7 milyar dolarlık bir anlaşma setimiz var. Bunun 29.7 milyar doları enerji projeleri. Ağırlıklı olan kısım yenilenebilir enerji rüzgar, güneş, deniz üssü rüzgar, doğal gaz projeleri de var bu projelerin içinde.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE HEDEF

Daha somut hedef nedir derseniz, 2035 için bizim mutlaka her yıl 3.500 megavat güneş 1.500 megavat rüzgar yapmamız lazım.