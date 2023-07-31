CHP’de bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kurultay planı: Mahalle delegelerini bile izliyor

YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ İTTİFAK KRİZİ

CHP içerisinde yaşanan kaos yerel seçimler öncesi İYİ Parti ile olan ittifaka da sıçradı. 2018'de yapılan seçimlerde İstanbul ve Ankara'da birlikte seçime giren CHP ve İYİ Parti'de ipler kopmak üzere... Genel seçimlerin ardından "herkes kendi yoluna" mesajı vererek köprüleri atan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in şimdi de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek "Büyükşehir belediye başkanlarına bir söz vermedim." dediği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da İYİ Parti milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelen Akşener'in yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'daki yol haritası ile ilgili sorulan soru üzerine bu yanıtı verdiği İYİ Parti kulislerine yansıdı.

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