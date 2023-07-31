CHP'de bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay planı: Mahalle delegelerini bile izliyor
CHP'de parti için koltuk kavgası ve kaos devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "geçmişi temiz biri" çıkışı partiyi karıştırırken, CHP liderinin Kurultay planı da ortaya çıktı. Koltuğunu sağlama almak isteyen Kılıçdaroğlu'nun mahalle delege seçimlerini gün gün izleyerek rapor aldığı öğrenilirken, İstanbul İl Kongresi'nin istediği gibi sonuçlanması durumunda Kurultay'ı hemen kasım ayında toplayacağı kulislere yansıdı. Yerel seçimler öncesi CHP-İYİ Parti ittifakında da kriz sürerken, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
CHP'de "değişim" sancıları sürüyor. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından parti adeta karışırken, seçimlerden hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adeta kazan kaldırıldı.
Seçimden hemen sonra yaptığı açıklamalarla koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu'na karşı ilk bayrak açan isim Ekrem İmamoğlu oldu. Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesine rağmen CHP Genel Başkanı'nın engeliyle karşılaşan İmamoğlu, seçimin kaybedilmesinin hemen ardından Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek için kolları sıvadı.
PARTİDE "DEĞİŞİM" KAOSU
Gerek basın önünde gerekse kapalı kapılar ardında yaptığı açıklamalarla Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" hareketini başlatan İmamoğlu, Kurultay öncesi adaylığa hazırlanırken; Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimleri de yanına çekerek "parti içi darbe" planlarının konuşulduğu bir zoom toplantısı organize etti. Gizli toplantının ifşa olması sonrası parti daha da karışırken, Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "geçmişi temiz biri" vurgusu yaparak İmamoğlu'na adeta mesaj gönderdi.
CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı İmamoğlu'nun adaylığını engellemek için yaptığı konuşulurken, bu gelişme sonrası İBB Başkanı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmaya çalıştı. İmamoğlu, "halk CHP'de değişim istiyor" paylaşımıyla CHP tabanını da Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığına karşı yanına almaya çabaladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAY PLANI
Parti içinde ve kulislerde bu gelişmeler yaşanırken, Kılıçdaroğlu'nun Kurultay planı da ortaya çıktı. Genel Başkanlık koltuğunu kaybetmemek için oldukça titiz bir çalışma yürüten Kılıçdaroğlu'nun delege seçimlerini yakından takip ettiği öğrenildi. CHP kulislerinde, Genel Başkanı'nın mahalle delege seçimlerini gün gün izleyerek rapor istediği konuşulurken; sonuçların kendi lehine olması durumunda Kurultay'ı kasım ayında yapmayı planladığı öğrenildi.
KURULTAY ÖNCESİ KRİTİK SÜREÇ
CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yazarlarından Aytunç Erkin de köşesinde yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu'nun Kurultay planını yazdı. Erkin yazısında, bir Parti Meclisi üyesine dayandırdığı bölümde "Kılıçdaroğlu mahalle delege seçimlerini gün gün izliyor ve rapor alıyor. Görmek istediği partinin İstanbul il kongresi. Eğer burada kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplar. İstanbul'un doğal delegelerle birlikte 250'ye yakın delegesi var. İstanbul'u da kazanmak için yıpranmamış ve örgütlerin inandığı isimler üzerinde çalışma yapıyor." ifadelerine yer verdi.
YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ İTTİFAK KRİZİ
CHP içerisinde yaşanan kaos yerel seçimler öncesi İYİ Parti ile olan ittifaka da sıçradı. 2018'de yapılan seçimlerde İstanbul ve Ankara'da birlikte seçime giren CHP ve İYİ Parti'de ipler kopmak üzere... Genel seçimlerin ardından "herkes kendi yoluna" mesajı vererek köprüleri atan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in şimdi de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek "Büyükşehir belediye başkanlarına bir söz vermedim." dediği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da İYİ Parti milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelen Akşener'in yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'daki yol haritası ile ilgili sorulan soru üzerine bu yanıtı verdiği İYİ Parti kulislerine yansıdı.
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