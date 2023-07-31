Fatih Portakal'dan İYİ Parti'yi koalisyon eleştirisi: İlkesiz bir parti! Kıyılarda sahillerde bile şansı yok bu partinin
Seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken CHP'de süren kaosun yanında koalisyonda da büyük gerginlik hakim. Akşener Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu "AK Parti ve MHP'ye detek verilebilir" ifadeleriyle koalisyonda kopuş sinyali verdi. Bu gelişme sonrası CHP fondaşı Fatih Portakal canlı yayında İYİ Parti'ye yüklenirken "İYİ Parti ilkesiz bir parti zaten. Meral hanımdan ben beklerim. Kıyılarda, sahillerde bile bir şansı yok bu partinin." dedi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK'yı arkasına alan ve İYİ Parti'nin yanında diğer küçük ortaklarının da desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken CHP içinde büyük bir değişim kaosu yaşanıyor.
SOĞUK RÜZGAR ESİYOR
Seçimlerin kaybedilmesiyle birlikte ittifakta da büyük kopuşlar yaşanırken özellikle İYİ Parti ile CHP arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
SEÇİMLER ÖNCESİ AKŞENER: KILIÇDAROĞLU'NA ÖLÜNCEYE KADAR ŞÜKRAN DUYACAĞIM
Seçimler öncesi Kılıçdaroğlu hakkında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener "Kılıçdaroğlu'na herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Siz sahip çıkamaz başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir" şeklinde konuştu.
SEÇİMLER SONRASI AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI
Seçimlerde yaşanan mağlubiyet sonrası yine kameralar karşısına geçen Akşener "CHP'den seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelik "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" çıkışıyla Bay Kemal'i istifaya çağırdı.
"İYİ PARTİ İLKESİZ BİR PARTİ"
Bu gelişme sonrası CHP fondaşı Fatih Portakal İYİ Parti'yi yerden yere vururken "İYİ Parti, Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapar mı? Bence yapar. İYİ Parti ilkesiz bir parti zaten. Meral hanımdan ben beklerim. Kıyılarda, sahillerde bile bir şansı yok bu partinin." ifadelerini kullandı.
"AK PARTİ VE MHP DESTEKLENEBİLİR"
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu "CHP'den sadece köstek gördük. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence Eskişehir'de mesela AK Parti ve MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur." diyerek ittifakta iplerin koptuğunu ilan etti.
İYİ PARTİ TABANI İTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİYOR
Usta parti tabanının seçime müstakil girmek istediğini belirterek, "Biz şu anda teşkilatlarımızı dolaşıyoruz. Her milletvekili kendi teşkilatını dolaşıyor. Teşkilat başkanı şu anda 30'un üzerinde ili dolaştı. Teşkilatlarla kendi tabanımızla görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki seçimlere ilişkin olarak 'Ne tür seçenekler olabilir' şeklinde... Şu anda verilmiş bir karar yok ama İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.
CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI
Erhan Usta'nın "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da bir kez daha gözler önüne serdi.
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