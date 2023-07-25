CHP medyasına suçlama! Kılıçdaroğlu’nun ‘Hangi yazarın kimden para aldığını biliyorum’ açıklaması ne anlama geliyor?

"CHP'DE TEMİZ BİRİ" AÇIKLAMASI

Bu çok ağır bir açıklamadır. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Temiz bir yok ben devam edeceğim' diyor. Demek ki CHP'de başka biri yok bunun izahı bu olsa gerek. Ben 10 yıl CHP'nin içerisinde bulundum; ülkesini milletini ve bayrağını seven birçok isim var. Bunların hepsini gömdü. Bu çok ağır bir karalama ve bunu yapıyor."