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CHP medyasına suçlama! Kılıçdaroğlu’nun ‘Hangi yazarın kimden para aldığını biliyorum’ açıklaması ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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CHP medyasına suçlama! Kılıçdaroğlu’nun ‘Hangi yazarın kimden para aldığını biliyorum’ açıklaması ne anlama geliyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in CHP ve Halk TV arasındaki sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıklamasından sonra ortalık karıştı. Fonu kesilen Halk TV tepki gösterirken istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hangi yazarın kimden para aldığını biliyorum” sözleriyle tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.  CHP, Halk TV ile anlaşmasını neden sonlandırdı? Muhalefette neler oluyor? Başkentin sıcak siyaset gündemini A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim adı altında gizli toplantılarla Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planı internete sızdı ve muhalefette ortalık savaş alanına döndü. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi yapılan belediye başkanları toplantısında "Temiz biri" mesajı ile İmamoğlu'na göndermede bulunurken pazar günü yapılan PM toplantısında muhalif kanat büyük şok yaşadı.

Görevden alınan isimlerin iadesi için yapılan oylamada Kılıçdaroğlu galip çıktı ve Ekrem İmamoğlu'nun ifşa olan gizli toplantısına katılan zoomcu Gökhan Günaydın'a ilk cezayı kesti. Parti içinde yaşanan kirli ilişkiler basın yoluyla kamuoyunun gözü önüne döküldü. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem CHP'nin Halk TV ile ilişkisinin bittiğini açıkladı.

Halk TV ilişkilerin yeniden başlaması için Eren Erdem'in yanlış yaptığını söyleyip CHP'ye yalvardı. Yılmaz Özdil fesih sözleşmesini eleştirirken farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu "Hangi yazarın kimden para aldığını biliyorum" sözleriyle tartışması başka bir boyuta taşıdı. Siyasetin sıcak siyaset gündemini A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.

Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek:

"2021 yılının mayıs ayında CHP'den istifa ettiğim süreçte CHP'de harcanan paraları ortaya koydum ve o gün akşam A Haber'de yayına katıldım bunları tek tek anlattım. CHP benim hakkımda davalar açtı ama hepsini kaybetti. Aradan bir süre geçti ve bir ihtarname kamuoyuna yansıdı. CHP Halk TV ile olan ilişkisini kestiğini belirtti. Yıllardır inkar ettikleri ilişkileri kabul etmiş oldular.

HALK TV CHP'YE YALVARIYOR

Siyasi partiler kamudan aldıkları Hazine yardımıyla kendilerini idame ettiriyorlar ve çok ciddi rakamlar alınıyor. Halk TV, CHP'nin imkan ve kabiliyetleriyle kurulan KRT ve yine Tele 1 bu tür kanallar var. Bunların tamamı CHP'den aldıkları ödemelerle ondan da ziyadesiyle belediyelerden aldıkları finansmanlarla kendilerini idame ettiriyorlar. Benim 2021 yılında anlattığım 650 milyon hadiseleri de tam olarak buydu. Şu anda Halk TV kararın yanlış olduğunu söyleyip münasebetlerin devam etmesi için yalvarıyor.

BASINA KARA LEKE

Memleketin yararına yayın yapan kanalların hepsini yandaş medya olarak değerlendirdikten sonra para ilişkileri ortaya çıkanların durumu hazindir. Halk TV CHP'den aldığı paranın çok daha fazlasını belediyelerden alıyor. Oralara programlar yapmak suretiyle sağlıyor. Belediye başkanı ya da milletvekili olmak isteyenler o ekranlara çıkarılıp parlatılarak bu finansman sağlanıyor. Eren Erdem'in bu kararı tek başına alması mümkün değil Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunun talimatını vermiştir. Bu yaşananlar Türk basın tarihine kara leke olarak geçmiştir.

PARA ALAN YAZARLAR

Kemal Kılıçdaroğlu 'para alan yazarları biliyorum' sözleriyle kendini ele veriyor. Uğur Dündar ve diğerlerinin açıklamaları ortada onlara karşı verilen cevaplar ortada. Objektif yayın yapmak o cenah için ne kadar imkansız görüyoruz. Bunların hepsi milletin gözü önünde yaşandı. Maddi çıkar ilişki net olarak ortaya kondu. O kanalda zamanında Atatürk'ün ismi kullanılarak kimler zenginleşti herkes biliyor.

"CHP'DE TEMİZ BİRİ" AÇIKLAMASI

Bu çok ağır bir açıklamadır. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Temiz bir yok ben devam edeceğim' diyor. Demek ki CHP'de başka biri yok bunun izahı bu olsa gerek. Ben 10 yıl CHP'nin içerisinde bulundum; ülkesini milletini ve bayrağını seven birçok isim var. Bunların hepsini gömdü. Bu çok ağır bir karalama ve bunu yapıyor."

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