CHP'de Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na salvolar! 'İmamoğlu'nun yapmadığı yollar yüzünden sahaya çıkamıyorum' göndermesi...
Geçtiğimiz hafta sonu CHP'de düzenlenen belediye başkanları toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Başkanlığına aday olmak isteyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasındaki tartışma damga vurdu. Yaşanan tartışma sonrası Kerimoğlu katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nu yerden yere vururken İmamoğlu'nun 'Bakırköy'de çıkacak yüzün yok' sözüne ise, "Bakırköy’ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi’nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum” dedi. Kerimoğlu ayrıca İmamoğlu'na PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." dedi.
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen yaşadığı tarihi hezimet sonrası istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim hareketi başlattı.
DARBE TOPLANTISI SONRASI İLK TOKALAŞMA
Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu partideki isimlerle Zoom üzerinden gizli toplantılar düzenlemesi siyaset gündemine bomba gibi düşerken, hafta sonuna Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesi damga vurdu.
"SEN VARSAN BEN YEREL SEÇİMLERDE YOKUM"
Zoom krizi sonrası ilk kez görüşen ikili tokalaşırken, Kılıçdaroğlu'nun karşısında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum" dediği iddia edildi.
"ZOOM TOPLANTISI AHLAKSIZLIKTIR"
Ayrıca bu toplantıda İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında sert bir tartışma yaşandı.
Kerimoğlu konuşmasında "Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında 'ben cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB Başkanlığına adayım." sözleriyle İmamoğlu'na yüklendi.
"BAKIRKÖY'DE SOKAĞA ÇIKAMIYORSUN"
İmamoğlu ise Kerimoğlu'nun sözlerine "Böyle üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum Ahlaksız sensin. Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun gelmiş burada konuşuyorsun." yanıtını verdi.
"PR'DA OLDUKÇA BAŞARILI"
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu ile arasında yaşanan gerginlik sonrası katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na yüklendi.
Kendisine yöneltilen "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." dedi.
"YAPAMADIĞIN CADDE YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"
Kerimoğlu, İmamoğlu ile tartışmasına ilişkin ise,
"Kürsüye davet edilirken İmamoğlu 'En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?' dedi. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan İBB adaylığını isteyen Kerimoğlu, "Partimizde gerek milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, PM üyeliğinin dile getirilmesi çok olağan bir olaydır. Şu anda kongre sürecindeyiz, önümüzdeki günlerde Kurultay olacak. Tüzük değiştiğinde, üyeye dönük bir ön seçim söz konusu olduğunda, İBB başkanlığı için yapılacak bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim." dedi.
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