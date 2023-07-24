CHP’de Bülent Kerimoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na salvolar! ’İmamoğlu’nun yapmadığı yollar yüzünden sahaya çıkamıyorum’ göndermesi...

"YAPAMADIĞIN CADDE YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"

Kerimoğlu, İmamoğlu ile tartışmasına ilişkin ise,

"Kürsüye davet edilirken İmamoğlu 'En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?' dedi. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum." ifadelerini kullandı.