CHP delege seçiminde kavga çıktı! Adana'da kavgaya polis müdahalesi...
Adana'nın Kozan ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde kavga çıkarken polis olaya müdahale etti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma fiziki şiddete dönüşünce delege seçimleri iptal edildi. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunurken, delege seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.
"BİZİM YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"
Zaman içinde partinin yenilenmeye ihtiyacı var. Tüzüğü alacağız. Yeni kurallar getirmenin partide var olan aksaklıklarını gidermenin, üyelerin, milletvekillerinin şikayetlerini dikkate alarak partinin yenilenmesi lazım. Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Elbette yenileneceğiz. Şu anda mahalle delege seçimleri yapılıyor. 1 milyonu aşkın üye mahalleden başlayarak delegeleri seçiyor. Çok güçlü bir altkültürümüz var.
"BEN HİÇBİR DELEGEYE TELEFON AÇMAM"
Kurultay yapıyorsunuz. Biz hukukun üstünlüğüne inanan partiyiz. Dün kurulan bir parti değiliz. Geçmişte nasıl genel başkanlar değişti ise yine genel başkanlar değişir. Örneğin ben hiçbir delegeye 'bana oy verin' diye telefon açmam. Bunu dediğiniz an genel başkanlık yapamazsınız. Biz gelenekleri, kurumları olan bir partiyiz. Sıradan bir parti değiliz. Genel başkan elbette ki değişir. Benim genel başkan olduğum dönemde de genel başkan adayları çıktı, demokratik yarıştık. Bunların olması demokrasinin gereğidir.
Kılıçdaroğlu delegeler konusunda çok güçlü bir altkültürlerinin olduğunu ifade ederken CHP Kozan İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde kavga çıktı.
POLİS AYIRDI SEÇİMLER İPTAL
Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozan İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde kavga çıktı. Kavgayı polis ayırırken, delege seçimleri iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesinde yapılan delege seçimleri nedeniyle Tavşantepe Mahallesi'nde sandık kuruldu.
delege seçimi başladıktan bir süre sonra iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan kavgadan dolayı Tavşantepe Mahallesi delege seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi.
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