Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi ele geçirme operasyonu! İşte "tetikçi" Gökhan Günaydın gerçekleri

"İŞİN BOYUTU VAHİM"

Partiye yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Günaydın, her sene İstanbul Vakfı'nın yürüttüğü kurban bağış kampanyasını İzmir'deki bir şirket eliyle hayata geçiriyor. İşin verildiği şirket, etlerin kesimi, soğutulması ve konservelere konulması gibi süreçleri yürütüyor. Şirket sahibinin, işbirliği çerçevesinde İmamoğlu ile fotoğrafları ve konuşmaları da belediyenin internet sitesinde yer alıyor. Yüzbinlerce konserve ve milyonlarca liraya eşdeğer olan iş akışı sayesinde şirketin hızla büyüdüğü öne sürüldü. Şirket sahibi ile Günaydın'ın daha önceden de yakın ilişkilere sahip olduğu, işbirliğini sağlayan aracının ise Günaydın'ın bir başka arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Söz konusu işe yönelik başka şirketlerin de ihaleye katılmak istediğini ve bunu İstanbul Vakfı'nın en yetkili isimlerinden birine aktardığını belirten CHP'li bir siyasi, "Bu talebi kendilerine ilettim. 'Biz bir şey yapamıyoruz. Tüm işlere Gökhan Bey karar veriyor' şeklinde yanıt aldım. İşin boyutu vahim" ifadelerini kullandı.