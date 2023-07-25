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'Verim ve tasarruf' ekonomisi! Başkan Erdoğan'ın verim ekonomisi çağrısı ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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’Verim ve tasarruf’ ekonomisi! Başkan Erdoğan’ın verim ekonomisi çağrısı ne anlama geliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir çağrı yaptı ve "Verim, tasarruf ekonomisinden yana olalım. Tek çözüm istihdam ve üretim, politikamızda ısrarcıyız " dedi. Başkan Erdoğan'ın verim ekonomisi çağrısı ne anlama geliyor? Önemli gelişmeyi A Haber canlı yayınında ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve emekli ile işçilere ücretler noktasında gönüllerini alacağının mesajını verdi. Başkan Erdoğan çalışmaları yıl başında neticelendireceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Verim, tasarruf ekonomisinden yana olalım" ifadelerini kullandı. Peki Başkan Erdoğan'ın "Verim ekonomisi" çağrısı ne anlama geliyor? Önemli gelişmeyi A Haber canlı yayınında ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak değerlendirdi.

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak'ın öne çıkan sözleri:

"Bütün ekonomilerin temel amacı büyüme ancak bu büyümenin kaynağını da yatırımlar dolayısıyla tasarruflarla sağlıyoruz. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin nispeten daha düşük. Bunun 2 gerekçesi var. Gelir seviyesi, tasarruf araçlarının sınırlı olması. Dolayısıyla Türkiye burada sınırlı olan tasarruflarını verimli alanlara kanalize etmek zorunda.

Diğer bir husus ise; kimlerin tasarruf edeceği ve kimlerin bundan faydalanacağıyla alakalı. Genellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler bunu hep başka jenerasyonlara başka kesimlere başka nesillere aktarmak zorunda bunun nihayetinde ötelenemeyecek bir duruma geldi. Bizim şu anda hem tasarruflarımızı artırma hem de mevcut tasarruflarımızı verimli alanlarda kullanma durumu söz konusu.

Burada hem kamuya hem firmalara hem de hane halkına yani tüketicilere düşen roller var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki öncelikli hedefi kamu. Yani kamu elindeki imkanları bundan sonra daha verimli alanlara kanalize edecek. Bir anlamda gösterişe yönelik harcamaları kısmak durumunda. Nerelerden tasarruf yapıldığı ve hangi modelin kullanıldığı verimleri açıklanırsa firmalar ve tüketiciler de motive olur.

Enflasyonist ortam istenmeyen bir durum ve getirdiği başka birtakım alışkanlıkları var. Ancak bunun bir sonu yok. Sürekli olarak ihtiyaç olmayan ürünleri almak fiyatlarında artmasına yol açıyor. Merkez Bankası'nın aldığı Para Politikası kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı vergilemeye ilişkin kararlar bu sürecin ortandan kaldırılmasına yönelik.

Dünyanın her yerinde kredi kartları bir ödeme aracıdır ancak biz de borçlanma aracı gibi görülüyor. Aynı şekilde çek uygulaması da mevcut bankadaki paranın taşınmaması içindir bir ödeme aracıdır ancak biz de borçlanma aracı olarak kullanılıyor. Bunların amacına uygun hale getirilmesine ihtiyaç var."

’Verim ve tasarruf’ ekonomisi! 'VERİM VE TASARRUF' EKONOMİSİ!
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