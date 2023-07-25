’Verim ve tasarruf’ ekonomisi! Başkan Erdoğan’ın verim ekonomisi çağrısı ne anlama geliyor?

Burada hem kamuya hem firmalara hem de hane halkına yani tüketicilere düşen roller var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki öncelikli hedefi kamu. Yani kamu elindeki imkanları bundan sonra daha verimli alanlara kanalize edecek. Bir anlamda gösterişe yönelik harcamaları kısmak durumunda. Nerelerden tasarruf yapıldığı ve hangi modelin kullanıldığı verimleri açıklanırsa firmalar ve tüketiciler de motive olur.