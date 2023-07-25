’Kiralık medya’ polemiği A Haber’de yorumlandı! CHP fondaşlarına bu para nereden geldi?

"TÜRK BASIN TARİHİNİN EN HAZİN BELGESİ"

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için Sözcü TV'den kovulan Yılmaz Özdil, CHP'nin Halk Tv ile olan tüm anlaşmaları feshetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından çok sert eleştirdi. "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" diyen Özdil, "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın" ifadelerini kullandı.

FONDAŞLARI AKLAMA OPERASYONU

CHP'nin başlattığı medya operasyonuna tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversiteden ev arkadaşı yandaş gazeteci Fatih Portakal, yıllardır CHP ve yandaşları tarafından fonlanan medyayı perdelemek için akılalmaz açıklamalarda bulundu. Amerikan FOX'unda çalıştığı dönemde kazandığı paralarla servetine servet katan Portakal, "CHP ile Halk tv arasında yayın işbirliğinin olduğunu anlaşmanın CHP tarafından fesh edilmesiyle öğrenmiş olduk. Böyle bir durum yaygınsa bile ben ilk defa duyuyorum. Bir haber kanalı ve siyasi partinin yazılı ve onaylı belge ile çalışması dedim ya "ilk kez duyduğum bir şey." Yandaştan ne farkı var ki?" diyerek yerli ve milli medyaya saldırdı.

"DÜNYA TARİHİNDE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DİZİ ŞAİBE BU KURUMLARDA"

A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında CHP yaşanan "Kiralık medya" polemiğine ilişkin Gazeteci Gaffar Yakınca önemli açıklamalarda bulundu. Yakınca, "Dünya basın tarihinde eşi benzeri olunmayan bir dizi şaibe ve skandal bu kurumlarla ortaya çıktı. Halk TV'yi anımsayın… Halk TV ne zaman kuruldu, kim kurular kimlerdi, lisanslar nereden nereye verildi, hangi maddi koşullardan kalkıp nereye geldi? Önümüzde böyle ilginç bir yayın kuruluşu var. Basın yayın kuruluşlarının sahip olması gereken, asgari ve şeffaflıktan hiçbir şekilde nasibini almamış bir kuruluş bunlar."

Yakınca, "Cafer Mahiroğlu'nun biz Halk TV'nin patronu olup olmadığını bile tartıştık haftalarca… Televizyonculuk çok maliyetli bir iştir. Öte yandan Yakınca, Mahiroğlu'nun, 'karanlık' konusuna atıfta bulunarak "Sanki Cafer Bey'in kurumları çok aydınlık Eren Erdem karanlık…" dedi.

"BUNLARA BU PARA NEREDEN GELDİ?"

Gazeteci Emin Pazarcı ise, "Düne kadar yemek parasını denkleştiremeyen, muhabirlik yapan ve bizlerden yardım isteyen insanların nasıl medya organı sahibi olduklarını gördüm. Bu para nereden geldi? Bunları tartışalım… Ben bu isimlerin ne olduğunu iyi bilirim.

Geçmişte bunların CHP'nin yayın organı olduklarını biliyorduk. Ama o zamanlar şerefli gazetecilik yapılırdı. Bugünkü durum ise çok farklı." dedi.

"BELEDİYELER ÜZERİNDEN FONLADILAR"

Gazeteci Murat Övür, "Son 3 yılda belediyeler üzerinden CHP'nin fonladığı, Türk milletinin cebinden alınıp, fondaş medyada çalışan 'sözde' gazetecilere aktarılan miktarın ne kadar olduğunu tahayyül edin, çünkü bunun kaydı yok. Lüksemburg'tan, İsviçre'den, Almanya'dan gelen fonların yanı sıra CHP'den gelen bu fonlarla elde edilen miktar astronomik değerlerde." dedi.