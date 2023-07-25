'Kiralık medya' polemiği A Haber'de yorumlandı! CHP fondaşlarına bu para nereden geldi?
CHP, Halk TV ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası CHP Genel Merkezi, CHP’li belediyelere genelge göndererek karara uymalarını istedi. CHP'den yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sonlandığı belirtilirken bu durum "Bay Kemal intikam alıyor" şeklinde yorumlandı. Halk TV'den karşı açıklama geldi, "Taviz vermeyeceğiz" denildi. Yaşananlara Sözcü'den kovulan Yılmaz Özdil tepki gösterdi ve "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" dedi. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’na karşı yaptığı bu ‘operasyon’ sonrası paçayı kurtarmak isteyen ‘satılık kalemler’ birbirlerini satmaya başladılar bile. “Fondaş medyanın imtiyaz sahibi Mahiroğlu’nun buralara nasıl geldi, Halk TV-CHP arasında neler oluyor, ipler neden koptu?” gibi sorular A Haber’de cevap buldu.
CHP'de toplantı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi, Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaları feshetti.
CHP'den yapılan açıklamayla Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi.
HALK TV İLE TEK TARAFLI FESİH BOMBASI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini belirterek açıklaması yapmıştı.
Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."
HALKIN PARASI YANDAŞLARA GİTTİ
Partinin Halk TV'ye yaptığı ödemenin detayları açıklanmadı. Hazine yardımı alan CHP'nin halkın parasını fondaşlara yedirdiği iddia edilirken vatandaşlar sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bahsi geçen yada benzer TV lerde reklam başlığı altında mı para ödendi.
Reklam değil de programlara para ödendi ise. Bu programlar hangisi! Malum paraların kaynağı TC Hazinesi. Halkın parası nerelere gitmiş" ifadelerini kullandı.
ACABA BU ANLAŞMANIN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADARDIR?
CHP ve Halk TV arasındaki anlaşmanın büyüklüğünü merak eden Portakal, "Acaba bu anlaşmanın büyüklüğü ne kadardır? Başka böyle kanallar var mıdır? Parayı alan parayı vereni ne kadar eleştirebilir? Kanımca kanal rahatlamıştır, çünkü esaret prangaları çözüldü. Hem bir kanal hem bir gazeteci için bagajsız olmanın önemli olduğunu her zaman söylemişimdir. Ders alınması gereken bir olay." dedi.
HALK TV'NİN 650 MİLYON LİRAYA İHTİYACI YOK: İMAMOĞLU SÖZCÜLÜĞÜ YAPACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP ile Halk TV arasında 650 milyon liralık bir anlaşma olduğunu iddia etti. Çiçek, "Artık Halk Tv nin, sizin vereceğiniz 650 milyona ihtiyacı yok; onun arkasında milyon dolarlara hükmeden Ekrem İmamoğlu var. İki yıl evvel kamuya ifşa ettiğim hususları inkar ederek, aleyhime dava açanlar; şimdi ise noter ihtarı ile sözleşme sonlandırıyor! Yakalandınız!" diyerek Halk TV'nin artık İmamoğlu sözcülüğü yapacağını belirtti.
"TÜRK BASIN TARİHİNİN EN HAZİN BELGESİ"
Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için Sözcü TV'den kovulan Yılmaz Özdil, CHP'nin Halk Tv ile olan tüm anlaşmaları feshetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından çok sert eleştirdi. "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" diyen Özdil, "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın" ifadelerini kullandı.
FONDAŞLARI AKLAMA OPERASYONU
CHP'nin başlattığı medya operasyonuna tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversiteden ev arkadaşı yandaş gazeteci Fatih Portakal, yıllardır CHP ve yandaşları tarafından fonlanan medyayı perdelemek için akılalmaz açıklamalarda bulundu. Amerikan FOX'unda çalıştığı dönemde kazandığı paralarla servetine servet katan Portakal, "CHP ile Halk tv arasında yayın işbirliğinin olduğunu anlaşmanın CHP tarafından fesh edilmesiyle öğrenmiş olduk. Böyle bir durum yaygınsa bile ben ilk defa duyuyorum. Bir haber kanalı ve siyasi partinin yazılı ve onaylı belge ile çalışması dedim ya "ilk kez duyduğum bir şey." Yandaştan ne farkı var ki?" diyerek yerli ve milli medyaya saldırdı.
"DÜNYA TARİHİNDE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR DİZİ ŞAİBE BU KURUMLARDA"
A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında CHP yaşanan "Kiralık medya" polemiğine ilişkin Gazeteci Gaffar Yakınca önemli açıklamalarda bulundu. Yakınca, "Dünya basın tarihinde eşi benzeri olunmayan bir dizi şaibe ve skandal bu kurumlarla ortaya çıktı. Halk TV'yi anımsayın… Halk TV ne zaman kuruldu, kim kurular kimlerdi, lisanslar nereden nereye verildi, hangi maddi koşullardan kalkıp nereye geldi? Önümüzde böyle ilginç bir yayın kuruluşu var. Basın yayın kuruluşlarının sahip olması gereken, asgari ve şeffaflıktan hiçbir şekilde nasibini almamış bir kuruluş bunlar."
Yakınca, "Cafer Mahiroğlu'nun biz Halk TV'nin patronu olup olmadığını bile tartıştık haftalarca… Televizyonculuk çok maliyetli bir iştir. Öte yandan Yakınca, Mahiroğlu'nun, 'karanlık' konusuna atıfta bulunarak "Sanki Cafer Bey'in kurumları çok aydınlık Eren Erdem karanlık…" dedi.
"BUNLARA BU PARA NEREDEN GELDİ?"
Gazeteci Emin Pazarcı ise, "Düne kadar yemek parasını denkleştiremeyen, muhabirlik yapan ve bizlerden yardım isteyen insanların nasıl medya organı sahibi olduklarını gördüm. Bu para nereden geldi? Bunları tartışalım… Ben bu isimlerin ne olduğunu iyi bilirim.
Geçmişte bunların CHP'nin yayın organı olduklarını biliyorduk. Ama o zamanlar şerefli gazetecilik yapılırdı. Bugünkü durum ise çok farklı." dedi.
"BELEDİYELER ÜZERİNDEN FONLADILAR"
Gazeteci Murat Övür, "Son 3 yılda belediyeler üzerinden CHP'nin fonladığı, Türk milletinin cebinden alınıp, fondaş medyada çalışan 'sözde' gazetecilere aktarılan miktarın ne kadar olduğunu tahayyül edin, çünkü bunun kaydı yok. Lüksemburg'tan, İsviçre'den, Almanya'dan gelen fonların yanı sıra CHP'den gelen bu fonlarla elde edilen miktar astronomik değerlerde." dedi.
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