Yerel seçimler öncesi koalisyonu karıştıran iddia! Meral Akşener ile Mansur Yavaş ne görüştü? CHP-İYİ Parti denkleminde gerilim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsran yaşayan koalisyon masası, yenilgi sonrası paramparça oldu. Masanın ortakları hezimetin faturasını birbirine kesmeye çalışırken, CHP'de de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı başladı. Bu gelişmeler yaşanırken, yerel seçim öncesi yeni bir kriz daha patlak verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ABB Başkanı Mansur Yavaş ile buluştu. Bu görüşmede Mansur Yavaş'ın yerel seçimlerde başarılı olabilecek isimleri Akşener ile paylaştığı belirtilirken, ikilinin yaptığı görüşme ile ilgili sürpriz bir iddia da geldi.