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Haberler Galeri Yerel seçimler öncesi koalisyonu karıştıran iddia! Meral Akşener ile Mansur Yavaş ne görüştü? CHP-İYİ Parti denkleminde gerilim

Yerel seçimler öncesi koalisyonu karıştıran iddia! Meral Akşener ile Mansur Yavaş ne görüştü? CHP-İYİ Parti denkleminde gerilim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsran yaşayan koalisyon masası, yenilgi sonrası paramparça oldu. Masanın ortakları hezimetin faturasını birbirine kesmeye çalışırken, CHP'de de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı başladı. Bu gelişmeler yaşanırken, yerel seçim öncesi yeni bir kriz daha patlak verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ABB Başkanı Mansur Yavaş ile buluştu. Bu görüşmede Mansur Yavaş'ın yerel seçimlerde başarılı olabilecek isimleri Akşener ile paylaştığı belirtilirken, ikilinin yaptığı görüşme ile ilgili sürpriz bir iddia da geldi.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 11:30
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Yerel seçimler öncesi koalisyonu karıştıran iddia! Meral Akşener ile Mansur Yavaş ne görüştü? CHP-İYİ Parti denkleminde gerilim

Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda sular durulmadı. Hemen her partide karışıklık başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerel seçimler öncesi koalisyonu karıştıran iddia! Meral Akşener ile Mansur Yavaş ne görüştü? CHP-İYİ Parti denkleminde gerilim

KOALİSYON DAĞILDI
Bir dönem 'birleşe birleşe kazanacağız' diyen 8'li koalisyon üyeleri yenilginin faturasını birbirine yazdı. Sözde ittifak çatırdadı hatta koalisyon dağıldı.

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Yerel seçimler öncesi koalisyonu karıştıran iddia! Meral Akşener ile Mansur Yavaş ne görüştü? CHP-İYİ Parti denkleminde gerilim

MANSUR YAVAŞ SUSKUNLUĞUNU BOZDU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına girerken ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan aylardır çıt bile çıkmadı.

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Yerel seçimler öncesi koalisyonu karıştıran iddia! Meral Akşener ile Mansur Yavaş ne görüştü? CHP-İYİ Parti denkleminde gerilim

İşte tam da CHP içinde değişim tartışmalarının sürdüğü sırada, sürpriz bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara'da görüşerek toplantı yaptı.

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Yerel seçimler öncesi koalisyonu karıştıran iddia! Meral Akşener ile Mansur Yavaş ne görüştü? CHP-İYİ Parti denkleminde gerilim

KILIÇDAROĞLU'NU TEDİRGİN ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nu tedirgin eden bu görüşme ile ilgili ilginç bir kulis ortaya atıldı.