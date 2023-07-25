Gözler kritik FED kararında! Faizler artacak mı? Borsa İstanbul yükselir mi? Altın düşecek mi?
Gözler ABD Merkez Bankası FED'in kararında. Borsanın zirve yürüyüşü sürüyor. Peki piyasalarda neler oluyor? ABD Merkez Bankası faizi artıracak mı, düşürecek mi? Küçük yatırımcı ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi.
Borsa İstanbul'un yükselişi devam ediyor. Piyasalar ise FED'in kararına kilitlenmiş durumda. Peki ABD Merkez Bankası faizi artıracak mı, düşürecek mi? Altında yükseliş sürecek mi? Küçük yatırımcı ne yapmalı? Borsada beklenti ne yönde? Bist 100 endeksinde artış sürer mi, yatırımcı ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi.
Arda Coşar'ın açıklamaları şöyle:
"Seçimden sonra belirsizliğin ortadan kalkması, atamaların olması önemli adımlar. Seçimden sonra Merkez Bankası 2 kere toplantı yaptı ve faiz artırımına gitti aşağı-yukarı politikası da belli oldu. Belirsizliklerin ortadan kalkması piyasalara pozitif olarak yansıdı.
Borsa İstanbul 4 bin 300 puandan 6 bin 700 puan kadar çıktı ve yüzde 50'ye yakın bir oranda yükseliş gösterdi. Burada bir ralli yaptı ve hemen hemen tüm sektörlere yayıldı. Gelinen süreçte hızlı bir yükseliş kaydettik bunun bir miktar düzeltmesi gelirse aşağı doğru bu sürpriz olmaz. Yeni yatırımcıları çekmek için sağlıklı da olur.
Önümüzde bilanço dönemi var. Merkez Bankası'ndan daha önce alınan makro ihtiyati tedbirlerin kademeli şekilde kaldırılması bekleniyor. Bunlar gerçekleştikçe Borsa İstanbul'da trend yukarı yönlü seyretmeye devam edecektir. Benim beklentim Borsa İstanbul'un 7 bin puanın üzerine çıkması doğal ve hatta daha yüksek yerleri görebiliriz. Ama şu anda kar satışı bağlamında bir düşme olursa bu normaldir. Geri çekilmeler de alım fırsatı olacaktır.
Küçük yatırımcılar kar satışlarında herhangi düşüş görürse bir panik satışı yapmamalı. Tam tersi olarak gerilediği yerlerden alım için fırsat alımı yapılmalı. Bununla beraber hisselerde seçici olmakta fayda var. Satış ve karlarını artırması beklenen 2023/2024 beklentileri olumlu olan hisseler seçilmelidir. Tek bir hisseye değil hisse sepetine yatırım yapılmalıdır. Tek hisse her zaman tehlikelidir. Bunun yerine 5 ila 10 arası değişen bir hisse senedi sepetine yatırım yapılabilir.
Altın bu sene özellikle seçimden sonra hızlı şekilde yukarı gitti. Hem ons hem dolar/TL yukarı gitti. Bununla beraber altında bin 700 TL'nin üstünü gördük. Altın tarafından gidilecek yol var. Özellikle ons tarafında bunu görebiliriz. Altın tarafında geri çekilmeler görülürse alım için işlem yapılabilir.
Piyasaların FED'den kesin olarak beklediği durumlar var. Bu toplantıda 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor. FED de bunu yapacaktır. Burada asıl önemli olan ABD Merkez Bankası'nın vereceği mesajlardır. Toplantıdan sonra karar metni açıklanacak o metinde FED üyelerinin ABD ekonomisine faizlerine yönelik bir güncelleme var mı? Bu görüşlere bakacağız. Bundan sonraki toplantılar için faiz artırımı sinyali verir mi vermez mi? ona bakacağız. Bu durumlar piyasayı etkileyecektir. Ancak bu toplantıdaki faiz artırımı piyasalara etki etmez."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara'daki deprem İstanbul'da...
- Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! 2023 MSB sınıflandırma sonuçları...
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkı ne zaman yatar?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı, indirimi ne zaman başlayacak 2023? Şartları, yaş sınırı... Vergisiz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları!
- Adana'da deprem mi oldu son dakika? 25 Temmuz Adana deprem hangi illerde hissedildi? Kozan, Mersin, Niğde, Gaziantep... AFAD, Kandilli son depremler listesi...
- Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ'den açık artırma ile ucuz konut fırsatı! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL'den...
- Memura kira yardımı son dakika 2023! Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, şartları neler? 7. toplu sözleşme görüşmeleri, 7650 TL detayı...
- 2. torba yasada yeni detaylar! 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı....
- 2023 DGS ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM DGS tercih takvimi...
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, dul ve yetim, kira yardımı...
- TCKN'deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...
- Kısa çalışma ödeneği deprem uzatıldı mı? 2023-2024 depremzede KÇÖ ne kadar süreyle uzatıldı, kaç TL, ne kadar?