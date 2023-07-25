Gözler kritik FED kararında! Faizler artacak mı? Borsa İstanbul yükselir mi? Altın düşecek mi?

Borsa İstanbul 4 bin 300 puandan 6 bin 700 puan kadar çıktı ve yüzde 50'ye yakın bir oranda yükseliş gösterdi. Burada bir ralli yaptı ve hemen hemen tüm sektörlere yayıldı. Gelinen süreçte hızlı bir yükseliş kaydettik bunun bir miktar düzeltmesi gelirse aşağı doğru bu sürpriz olmaz. Yeni yatırımcıları çekmek için sağlıklı da olur.