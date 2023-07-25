25 Temmuz 2023, Salı
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CHP medyasına suçlama! Kılıçdaroğlu’nun ‘Hangi yazarın kimden para aldığını biliyorum’ açıklaması ne anlama geliyor?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in CHP ve Halk TV arasındaki sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıklamasından sonra ortalık karıştı. Fonu kesilen Halk TV tepki gösterirken istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hangi yazarın kimden para aldığını biliyorum” sözleriyle tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. CHP, Halk TV ile anlaşmasını neden sonlandırdı? Muhalefette neler oluyor? Başkentin sıcak siyaset gündemini A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi.