CHP'de "yüzleşme" başlıyor | Bugün belediye başkanları yarın Parti Meclisi toplanıyor! Gizli katılımcı kimdi?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "zoom" üzerinden yaptığı gizli toplantıların ardından CHP'de "yüzleşme" başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediye başkanları ile bir araya gelecek. Toplantıya "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu da katılacak. Yarın da Parti Meclisi toplanacak. Peki Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yüz yüze görüşecek mi? Gizli katılımcı kimdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve gazeteci Mahmut Övür değerlendirdi.
CHP'de partinin ağır toplarının katıldığı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yapılan gizli toplantının yankıları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu toplantının etik olmadığını ve tekrarlanırsa gereğinin yapılacağını söyledi. Muhalif kanat ise Kılıçdaroğlu'na karşı çalışmalarını gizli toplantılarla sürdürdüğünü itiraf etti.
Öte yandan CHP'de "yüzleşme" başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediye başkanları ile bir araya gelecek. Toplantıya "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu da katılacak. Yarın da Parti Meclisi toplanacak. Kongre sürecinin bu noktadan sonra nasıl seyredeceği merak ediliyor.
Peki gizli toplantı İmamoğlu'nun parti kurma planının parçası mı? İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? Değişim mücadelesi nasıl kaset ve casus savaşına dönüştü? Sızan toplantı İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı yarar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve gazeteci Mahmut Övür değerlendirdi.
Mahmut Övür'ün öne çıkan sözleri:
"Bu siyaset gündeminde çok tartışılan bir konu oldu. Aslında bilinmiyor değil, Ekrem İmamoğlu da 200 toplantı yapıldığını söyledi. Bu seçim öncesi de başlayan bir süreç. Sandıklar kurulmadan önce CHP'nin yönetim kadrosu ile İmamoğlu arasında özel bir ilişki vardı. Engin Altay, Özgür Özel ve Muharrem Erkek olsun bu ilişikler devam ediyordu. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlamento da temsil eden Özgür Özel'in ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın bu sürecin içinde olması bir kumpastır, ihanettir. Etik ve ahlaki açıdan tartışma yaratan bir durumdur.
CHP'lilere göre; bunu bizzat Ekrem İmamoğlu ve ekibi sızdırdı çünkü onların işine yarayacak sonuçlara yol açabilir. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı ile birlikte olduğunu kongre sürecinde hem delegelere hem seçmene hem kamuoyuna göstermiş oldu. Yani artık bu işin içinde olanların geri dönüşü mümkün değil. Gizli katılımcıya dair birkaç olasılıktan bahsediliyor ama sonuçta gizli yapılan işler var. Topluma cesaret veren bir süreç yürütmüyorlar. Bir liderlik yarışı olacaksa bunun içini doldurmaları gerekir. Problem buradan çıkıyor.
2018 yılında Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için imza vermiş ancak muhalefetin adayının Abdullah Gül olması için çalışmıştı. Burada siyasi açıdan benzer bir tutarsızlık var. Bu konu değil de kumpas üzerinden üzerinden tartışmalar yapılıyor. Burada bir tutarsızlık var ve tartışma yaratan durum da tam olarak budur."
Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"Partilerde çok farklı seslere yer verilir çok farklı tartışmaların yapılmasına müsaade edilir ancak bir disiplini ve ahlakı olur. Bir lider değişimi olacağı zaman ya da partinin yönetim kadrosunda yönetim değişikliği olacağı zaman bunun bütün muhasebesi yapılır, bununla ilgili yol haritası belirlenir. Ancak burada doğrudan kişisel kariyer planlaması içinde olan aktörlerin Kılıçdaroğlu'nun onlara verdiği pozisyondan daha iyi bir pozisyon teklif eden İmamoğlu'na tabi olmaları durumu söz konusu.
Ben burada yapılan toplantılarda siyasi bir tartışma ya da partiyle ilgili bir kaygı olduğunu düşünmüyorum. En azından böyle bir kumpasın ya da tezgahın içinde olmak partinin geleceği ile ilgili bir konu değildir. Bunlar kendi kişisel kariyerleri ile ilgili planlama yapanlardır. Bu bahsedildiği gibi değişim değil. Kifayetsizliktir, siyasi düşüncesi ve vizyonu olmayan siyasi felsefelsi olmayan bir durumdur.
Bu görüntüleri sızdırma işi daha çok Ekrem İmamoğlu'nun işine yarar. İmamoğlu ne kadar kamuoyunun önüne çıkarsa insanların onun siyasi bir figür olamayacağını ve Türkiye'deki herhangi bir meseleye dair bir fikir sahibi olmadığını anlayacağını daha önce söyledim. İBB ile ilgili bir vizyonu olmadığını insanlar görerek farkına varacaktır. Bu maliyetli ama kıymetli bir bilgi. Bir lider edası yok o insanları toplayan ve kelimeleri kem küm eden bir tavrı var. İşte bu da liderlik sorunun göstergesidir."
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