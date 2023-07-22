CHP'de "yüzleşme" başlıyor | Bugün belediye başkanları yarın Parti Meclisi toplanıyor! Gizli katılımcı kimdi?

Ben burada yapılan toplantılarda siyasi bir tartışma ya da partiyle ilgili bir kaygı olduğunu düşünmüyorum. En azından böyle bir kumpasın ya da tezgahın içinde olmak partinin geleceği ile ilgili bir konu değildir. Bunlar kendi kişisel kariyerleri ile ilgili planlama yapanlardır. Bu bahsedildiği gibi değişim değil. Kifayetsizliktir, siyasi düşüncesi ve vizyonu olmayan siyasi felsefelsi olmayan bir durumdur.