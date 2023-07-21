Gizli toplantı polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu ne yapacak? İmamoğlu hangi adımları atacak?
CHP'de "değişim" tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle yaptığı çevrimiçi toplantının sızdırılmasına yönelik yankıları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu yapılan toplantının etik olmadığını söyleyip bir daha tekrarlanırsa gereğini yapacağının mesajını verdi. Peki bundan sonra ne olur? İmamoğlu'ndan parti planı mı var? Gizli toplantı İmamoğlu'nun parti kurma planının parçası mı? Siyasetin sıcak gündemini Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin ağır topları ile yaptığı gizli toplantı internete sızdı. Gündeme bomba gibi düşen gelişme CHP'de kaset savaşları" yorumlarını beraberinde getirdi. Gizli toplantı görüntüsünün kim tarafından sızdırıldığı konuşulurken farklı yorumlara da neden oldu.
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleri ile gizli bir toplantı yapması ifşa olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü belediye başkanlarını toplayacak. Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu ile toplantı meselesini konuşur musunuz?" sorusuna "Sayın İmamoğlu ile ilgili zoom toplantısına girmek istemem. Kendisi açarsa ayrı tabi." yanıtını verdi.
Peki CHP'de yol ayrımı mı var? İmamoğlu'ndan parti planı mı var? Gizli toplantı İmamoğlu'nun parti kurma planının parçası mı? İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? Kılıçdaroğlu ne yapacak? İmamoğlu hangi adımları atacak? Siyasetin sıcak gündemini Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:
'Yenildik ama ezilmedik' mantığı ile durumu ile izah etmeye çalışan CHP'yi kendisinden sonra kendine göre şekillendiren ve o kadroyu kurup teslim etmeye çalışan bununla birlikte mevcut ekibinde CHP'nin geleceği açısında risk olduğunu düşünen ve bunu CHP tabanına anlatmaya çalışan bir Kılıçdaroğlu var. Kavgalı eve kız vermezler. Evin (CHP'nin) içindeki kavgayı örtmek için dikkati başka yere çevirmesi lazım. O yüzden kaybettiği seçime hem gerekçe icat etmek hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yeniden CHP tabanını konsolide etme varsayımı ile bir takım argümanlar geliştirmeye çalışıyor. Ama bunların hepsi artık bayatlamış ve karşılık üretmeyen kavramlar.
"KILIÇDAROĞLU KONUYU SAPTIRIP ZAMAN KAZANMA GAYRETİNDE"
Türkiye'de muhalefet sorunu var. Bugün Türkiye'de rekabetçi topluma güven veren gelecek tasarımı olan kendi içinde uyumlu, uluslararası gelişmeleri gözeten ve ülkeyi yönetme kabiliyeti olan bir muhalefet oluşumu yok. Bu da demokrasiyi dış güçlerin arayışına her zaman açık tutuyor. Türkiye demokrasisinin bir problemi de bu oluyor. Kılıçdaroğlu'nun içerideki problemleri örtme konuyu dışarıya doğru odaklayarak zaman kazanma stratejisidir. Bu onun kullandığı be netice aldığı yöntemlerden biridir.
ÜMİT ÖZDAĞ İLE GİZLİ PROTOKOL
Ümit Özdağ gibi bir siyasetçi ile aynı kulvara girmek bir maliyet üretir. MHP-İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne giden süreç ortada duruyor. Siyaset yapma biçimini ve ilişkili olduğu derin merkezlere ve aslında gri ile karanlık alandaki merkezlere baktığınızda Ümit Özdağ kendini inkar eden bir siyasetçi olmadı. Fakat ona yüklenen misyon ile gerçeklik arasında hep bir fark oluştu. Günün sonunda Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na göre daha tutarlı duruyor.
AMİR GİBİ! BU TOPLANTI BİR GARABET
(Toplantı etik değil. Gereğini yaparım. İmamoğlu ile görüşürüm) açıklamaları! CHP'de ne olduğunu ne yaşandığını hesapları çözmek atomu parçalamaktan daha zor. Kılıçdaroğlu çok şey söyledi ama hiçbir şey söylemedi. Bir belediye başkanı, partinin grup başkanına, grup başkanvekillerine kilit ya da partinin abileri denilecek isimlere amir gibi talimat verebilecek şekilde bir toplantı organize ediyor. Bu başlı başına bir garabettir. Ekrem İmamoğlu değişim adı altında bir şeyler yapıyor ama bunu kimlerle yapıyor? Bugün zaten bir başarısızlık var ve bunda payı olan isimlerle ki bunun içinde kendisi de var. İşte böyle bir toplantı ortada duruyor.
BAŞARISIZ İSİMLERDEN MEDET UMUYOR
Ekrem İmamoğlu da kaybedilmiş seçimin cumhurbaşkanı yardımcısı adayı sıfatıyla takdim edildi. Eğer Kılıçdaroğlu başarısızsa onun grup başkanı, grup başkanvekili ve parti yöneticileri de başarısızdır. Bu isimlerle toplantı yapıp medet umması da bir garabettir. Siyasete odaklanarak baktığımız gördüğümüz 2 ayrı Zoom toplantısı var. Biri Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ihanet etmek üzere bir araya gelmiş kapalı devre toplantısı. (Körfez turu-Kıbrıs ziyareti) Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği icraatların büyük eserlerin inşa edildi bir Zoom toplantısı var. İşte Türkiye 2. Zoom toplantısına oy verdi.
CHP'DEKİ SİYASET TARZI İÇİN KAHPE BİZANS DEMEK GEREKİYOR
Yakıştırmıyorum ama İstanbul'a Bizans diyorlar ya Ankara'ya Kahpe Bizans gibi CHP'de yaşananları göz önünde bulundurarak söylüyorum! CHP'deki bu siyaset tarzı için Kahpe Bizans demek gerekiyor. İşte CHP'de yaşananları anlatan ve gösteren tablo budur. Bizans ile Kahpe Bizans iş birliğini görüyoruz.
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