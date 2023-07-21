Gizli toplantı polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu ne yapacak? İmamoğlu hangi adımları atacak?

AMİR GİBİ! BU TOPLANTI BİR GARABET

(Toplantı etik değil. Gereğini yaparım. İmamoğlu ile görüşürüm) açıklamaları! CHP'de ne olduğunu ne yaşandığını hesapları çözmek atomu parçalamaktan daha zor. Kılıçdaroğlu çok şey söyledi ama hiçbir şey söylemedi. Bir belediye başkanı, partinin grup başkanına, grup başkanvekillerine kilit ya da partinin abileri denilecek isimlere amir gibi talimat verebilecek şekilde bir toplantı organize ediyor. Bu başlı başına bir garabettir. Ekrem İmamoğlu değişim adı altında bir şeyler yapıyor ama bunu kimlerle yapıyor? Bugün zaten bir başarısızlık var ve bunda payı olan isimlerle ki bunun içinde kendisi de var. İşte böyle bir toplantı ortada duruyor.