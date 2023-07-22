Fransa’daki sömürge isyanın arka planı! İşte Fransa’nın sömürü ve soykırım geçmişi

Orta Çağ Avrupası'nda hakim olan feodal sisteme karşı ilk başkaldırı, Kuzey Fransa'daki köylülerce 1358'de gerçekleştirildi. Ancak Fransız soylu sınıfı bu isyana çok sert karşılık verdi. Çoğu herhangi bir olaya karışmayan yaklaşık 20 bin Fransız köylüsü öldürüldü. 16. yüzyılda reform hareketlerinin bir sonucu olarak gün yüzüne çıkan mezhep savaşları nedeniyle de Fransa'da büyük katliamlar yaşandı...

Özgürlük... Eşitlik... Kardeşlik... Görünürde özgürlükle özdeşleştirilen bir devrimdi Fransız ihtilali. Lakin gerçekte kan ve gözyaşı devrimiydi. Nasıl olmasındı ki. Yüz binlerce Fransız, "Cumhuriyet Düşmanı" diye en vahşi şekilde öldürülmüştü çünkü.