CHP’den kopuşlar mı başlıyor? Gizli toplantıya katılanlar istifa eder mi?

KILIÇDAROĞLU OYUNLARINI BOZDU

Bu toplantıya katılan isimler kendi koltuklarının ne olacağı korkusuna girdiler buna Ekrem İmamoğlu da dahildir. İmamoğlu'nun yeniden aday olacağı kesin bir durum değildir. Hakkında süren davalar var. Bunun yanında CHP içerisinde yarattığı bir dalgalanma var. O toplantıda birtakım hesaplar yapıldı, PM'yi toplantıya çağırmak için ancak bunu haber alan Kılıçdaroğlu PM'yi toplantıya çağırarak oyunlarını bozdu. Hedeflenen PM'nin 40 üyesine ulaşıp CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmekti. Ancak mevcut yapıda Kılıçdaroğlu'na karşı kazanmak mümkün değil.