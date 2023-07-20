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CHP'den kopuşlar mı başlıyor? Gizli toplantıya katılanlar istifa eder mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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CHP’den kopuşlar mı başlıyor? Gizli toplantıya katılanlar istifa eder mi?

Ekrem İmamoğlu'nun internete sızan "değişim" toplantısı gündeme bomba gibi düştü. Önce toplantının gizli olmadığı iddia eden Ekrem İmamoğlu daha sonra görüntüleri sızdıran kişinin araştırılacağını söyledi. Peki bu görüntülere kimler nasıl tepki verdi? CHP'den kopuşlar mı başlıyor? Gizli toplantının ortaya çıkması CHP'de kırılmaya yol açar mı? Gizli toplantı CHP'de istifa getirir mi? Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? Gizli toplantı sonrası CHP'de sancılı sürecin fitili ateşlendi? Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Ertekin ile siyaset bilimci Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun öncülük ettiği gizli toplantı ifşa oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu önce 'gizli değil' dedi, sonra 'sızdıranı bulacağız' diyerek kendisi ile çelişti. Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına katılanlar ise bunu "ihanet" olarak nitelendirilmesine tepkiliydi.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu ve ekibinin yaptığı sanal buluşmaya tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu görüşmek üzere MYK'yı olağanüstü topladı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Faik Öztrak, İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Peki CHP'den kopuşlar mı başlıyor? Gizli toplantının ortaya çıkması CHP'de kırılmaya yol açar mı? Gizli toplantı CHP'de istifa getirir mi? Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? Gizli toplantı sonrası CHP'de sancılı sürecin fitili ateşlendi? Gündemin sıcak başlığını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Ertekin ile siyaset bilimci Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.

Prof. Dr. Çınar Özen'in öne çıkan sözleri:

"Bu görüntüler sızdırıldı. Oradaki katılımcı hesabını Ekrem İmamoğlu, Selin Sayek Böke sanıyor. Bu videoyu izleyenler bunun sızdırıldığını anlar. Diğer teorilere katılmıyorum ben. Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'nin kontrolünü kaybetmiş. Bunun yanında Meclis Grubu'nun da kontrolünü kaybetmiş. Şu anda sadece MYK'yı kontrol ediyor görünüyor. Kongre sürecinde MYK üzerinden ilçe ve il kongrelerini dizayn etmeye çalışıyor. Ancak kongrede Parti Meclisi'ni değiştirme şansı var. Burada mücadele Partici Meclisi ve Genel Başkanlık üzerinden yürüyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ALTINDAN HALIYI ÇEKİYOR

Bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu fiilen Genel Başkan adayı olmuş ilan etmeden bunu yapmış. Milletvekilleri ve Parti Meclisi'nin çoğunluğunu arkasına almış Kılıçdaroğlu'ndan gizli toplantılarla PM'nin Meclis Grubu'nun çalışmalarını dizayn ediyor. Bir tür Kılıçdaroğlu'nun altından halıyı çekiyor. Bunların hepsini de aday olmadan yapıyor. Partinin önemli milletvekilleri İmamoğlu ile hareket ediyor. Görevden alınan il ve ilçe yönetimleri var ve bu kararı PM'de durdurmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu PM'de olağanüstü bir kongre kararı aldırmaya çalışıyor.

ABD GEZİ VE SIR KALAN KISIM

Buradan konuşulanlarla incelediğimizde Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar kongre yapmayabilir. Selin Sayek Böke'nin Amerika'dan gelmesi bir konuya dahil olması ve onun ne bilgi verdiği konusunda bir öngörümüz yok. Burada video yarım kaldığı için bilgimiz yok."

Mustafa Ertekin'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:

"14-28 Mayıs seçimlerinin yarattığı sonuçlar CHP'yi değişim sürecine sürükledi. Bu değişimin içindeki isimlere iyi bakmak lazım. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu Millet İttifakı'na destek veren isimler katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan 45 gün otobüs üstünde politika yapan İmamoğlu'nun seçimlerin hemen ardından seçim başarısızlığı küfesini Kılıçdaroğlu'na yıkıp sonra Kılıçdaroğlu'nun yanındaki isimlerle Zoom üzerinden toplantı yapmış olmaları ilginçtir. Bu toplantı gizli yapılmıştır.

GENEL SİYASETTE YER BULMA KAVGASI

CHP içerisinde sabah erken kalkan bir grup kuruyor. Burada iki taraf var. Belediye başkanlıklarını terk etmişler kendi parti içi mücadelelerine soyunmuşlar genel siyasette yer bulma kavgası veriyorlar. Bunu yer bulma kavgasının komplikasyonu olarak düşünüyorum. Kılıçdaroğlu MYK'da hemen bir değişim yapıp teşkilatları kendine bağladı. Burada 13 il başkanını görevden alıp delege bazında kendine avantaj yaratmak isteyince ortalık karıştı.

KILIÇDAROĞLU OYUNLARINI BOZDU

Bu toplantıya katılan isimler kendi koltuklarının ne olacağı korkusuna girdiler buna Ekrem İmamoğlu da dahildir. İmamoğlu'nun yeniden aday olacağı kesin bir durum değildir. Hakkında süren davalar var. Bunun yanında CHP içerisinde yarattığı bir dalgalanma var. O toplantıda birtakım hesaplar yapıldı, PM'yi toplantıya çağırmak için ancak bunu haber alan Kılıçdaroğlu PM'yi toplantıya çağırarak oyunlarını bozdu. Hedeflenen PM'nin 40 üyesine ulaşıp CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmekti. Ancak mevcut yapıda Kılıçdaroğlu'na karşı kazanmak mümkün değil.

KASET SİYASEYİ DEĞİŞMEDİ

CHP'de en dikkat çekici şey kaset ve komplo teorileri siyaset modelinin terk edilmediğini görüyoruz. CHP'nin bu toplantıdan haberi yoksa CHP'nin grup başkanının o toplantıda ne işi var? CHP'de koltuğunu korumak isteyen siyasetçilerin her türlü yolu bir matruşka siyaseti yolu mubah gördüğünü izliyoruz. Toplantıya katılan isimler Kılıçdaroğlu 'biz burada biriz. Gerisini sen düşün' veriyor."

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