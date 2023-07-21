CHP'de gizli toplantı sonrası hesaplaşma zamanı! Kulisler yangın yeri! Kemal Kılıçdaroğlu istifalarını istemeyecek ama...
Seçimlerde yaşanan büyük hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken baba-oğul ilişkisi yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bay Kemal'e adeta darbe yapmak için düzenlediği Zoom toplantıları Türk siyasetine bomba gibi düştü. Bu gelişmeler sonrası gözler hafta sonu CHP'de düzenlenecek toplantılara çevrildi. Toplantılarda neler konuşulacağına ilişkin son kulis bilgilerini Avukat Mustafa Kemal Çiçek A Haber ekranlarında paylaştı. İşte detaylar...
CHP'de gündemden düşmeyen Zoom toplantısı sonrası artık gözler pazar günü yapılacak olan toplantıya çevrildi.
KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU YÜZ YÜZE GELECEK
CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumartesi günü belediye başkanlarını, pazar günü de Parti Meclisi'ni toplayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li eski üst düzey yöneticilerle yaptığı ve kamuoyuna sızan çevrimiçi toplantı krizinin ardından taraflar yarın ilk kez bu toplantılarda yüz yüze gelecek.
Kemal Kılıçdaroğlu kendisinden gizlenen toplantıya ilişkin dün akşam saatlerinde canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.
"BU TOPLANTI ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ"
Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam. Parti içinde bir kişi genel başkanlığa aday ise gelir başımın üstünde yeri vardır. Kendisini destekleyen arkadaşlarıyla hareket edebilir. Bu bizim geleneğimizde var.
SON KULİS BİLGİLERİ A HABER'DE
Toplantıda neleri konuşulacağına dair son kulis bilgilerini Avukat Mustafa Kemal Çiçek A Haber ekranlarında paylaştı.
TOPLANTI SERT GEÇECEK
Bu toplantı muhtemelen sert geçecek. Kılıçdaroğlu Tanju Özcan'ın toplantıya geleceğini düşünmediğini söyledi ama belki de gelecek. Sonuçta o da CHP'den belediye başkanı.
GÜNDEMDE NELER OLACAK?
Protokol meselesiyle çıkan rahatsızlık Zoom toplantısının yarattığı etkiyi ortadan kaldırmak için muhalif kesim tarafından kullanılacağına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.
KILIÇDAROĞLU İSTİFALARINI İSTEMEYECEK AMA...
Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Gökhan Günaydın için istifa çağrısı yapmayacak. Hafta sonu CHP'de birçok şey netleşecek. HDP ile de bir protokol olup olmadığına yönelik Kemal Bey'i sıkıştıracaklardır.
FAİK ÖZTRAK VE YUNUS EMRE...
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de en çok güvendiği 2 isim var. Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu. Kılıçdaroğlu grup konusunda isim olarak Faik Öztrak'ı düşünüyor. Grup Başkanvekilliği konusunda da Yunus Emre'ye ilişkin değerlendirilmeler var. Ama Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın istifası istenmeyecek gibi duruyor.
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