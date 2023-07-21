CHP’de gizli toplantı sonrası hesaplaşma zamanı! Kulisler yangın yeri! Kemal Kılıçdaroğlu istifalarını istemeyecek ama...

Kemal Kılıçdaroğlu kendisinden gizlenen toplantıya ilişkin dün akşam saatlerinde canlı yayında açıklamalarda bulunmuştu.

"BU TOPLANTI ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ"

Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam. Parti içinde bir kişi genel başkanlığa aday ise gelir başımın üstünde yeri vardır. Kendisini destekleyen arkadaşlarıyla hareket edebilir. Bu bizim geleneğimizde var.