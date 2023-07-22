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Avrupa’nın en büyük silah fabrikası SARSILMAZ! A Haber fabrikaya gitti test atışı yaptı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.07.2023
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Avrupa’nın en büyük silah fabrikası SARSILMAZ! A Haber fabrikaya gitti test atışı yaptı

"Sarsılmaz silah" kapılarını bir kez daha A Haber'e açtı. Üretim hattından son kontrollere, silah atışlarından, robotik teknolojiler için yürütülen birçok çalışmalara gelin hep birlikte bakalım.

Türkiye'nin göz bebeği ve kolluk birimlerinin en çok kullandığı silah markası. Sarsılmaz silah faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 143 yıllık tecrübesi ile birlikte Türkiye'nin en önemli tedarikçisi olan ve Avrupa'nın en büyük fabrikasına sahip Sarsılmaz'ın Düzce'deki bulunan tesislerine A Haber gitti. Sarsılmaz silah fabrikası bir orduyu donatabilecek tüm kabiliyetler sahip.

Sarsılmaz tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen birçok silah bugün TSK ve Emniyet'te etkin bir şekilde kullanılmakta. Sarsılmaz silah fabrikasında üretilen silah ve silah sistemleri son teknoloji ile üretilmekte bu hususta makinalardan da faydalanılıyor büyük oranda. Öte yandan üretilen silahlar kamuflaj ve kaplama işlemlerine de tabii tutulabiliyor.

Tabancalardan, piyade tüfeğine, ağır makinalı tüfekten, kara topuna kadar birçok silah üretiliyor. Sarsılmaz tarafından üretilen ağır makinalı tüfek SAR-127 hem hava hem kara hem de deniz versiyonları ile görev yapabiliyor.

Dünya pazarında önemli bir yere sahip olan Sarsılmaz, 80 ülkeye ihracat gerçekleştirerek önemli bir katma değer de sağlıyor. Fabrikanın son kontrol alanında üretilen silahların teknikerler tarafından son kontrolleri yapılıyor. Kontrolleri yapılan o silahlar artık kullanıma hazır vaziyette oluyor.

Sarsılmaz silah fabrikasında kadın istihdamına da önem veriliyor yüzde 20'nin üzerinde bu fabrikada kadın çalışan mevcut.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı da sarsılmaz tarafından özel bir seri ile taçlandırılmış durumda. Cumhuriyet'in 100. yılına özel üretilen sar2023 bu silahtan 2023 adet üretildi ve silahın arka tarafında bulunan Türkiye haritası işlemesi de oldukça dikkat çekici.

Robotik sistemler ve yapay zeka üzerine yoğun bir çalışma ortaya koyan sarsılmaz daha önce görücüye çıkardığı "Sarbot" için de çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor.

Türkiye'nin ilk sertifikalı AR-GE merkezine sahip olan Sarsılmaz silah, atış poligonları noktasında da enleri bünyesinde barındırıyor.

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