Avrupa’nın en büyük silah fabrikası SARSILMAZ! A Haber fabrikaya gitti test atışı yaptı

Türkiye'nin göz bebeği ve kolluk birimlerinin en çok kullandığı silah markası. Sarsılmaz silah faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 143 yıllık tecrübesi ile birlikte Türkiye'nin en önemli tedarikçisi olan ve Avrupa'nın en büyük fabrikasına sahip Sarsılmaz'ın Düzce'deki bulunan tesislerine A Haber gitti. Sarsılmaz silah fabrikası bir orduyu donatabilecek tüm kabiliyetler sahip.