22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'de "yüzleşme" başlıyor | Bugün belediye başkanları yarın Parti Meclisi toplanıyor! Gizli katılımcı kimdi?

CHP'de "yüzleşme" başlıyor | Bugün belediye başkanları yarın Parti Meclisi toplanıyor! Gizli katılımcı kimdi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2023 13:14
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "zoom" üzerinden yaptığı gizli toplantıların ardından CHP'de "yüzleşme" başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediye başkanları ile bir araya gelecek. Toplantıya "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu da katılacak. Yarın da Parti Meclisi toplanacak. Peki Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yüz yüze görüşecek mi? Gizli katılımcı kimdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve gazeteci Mahmut Övür değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de yüzleşme başlıyor!
CHP'de "yüzleşme" başlıyor!
Gara’daki nokta operasyonun perde arkası
Gara’daki nokta operasyonun perde arkası
Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki
Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki
Avrupa’nın en büyüğü! A Haber test atışı yaptı
Avrupa’nın en büyüğü! A Haber test atışı yaptı
Kılıçdaroğlu HDP ile de gizli protokol imzaladı mı?
Kılıçdaroğlu HDP ile de gizli protokol imzaladı mı?
3 kritik strateji! Vatandaşlara çağrı yaptı
3 kritik strateji! Vatandaşlara çağrı yaptı
Mansur Yavaş’ın algısını bozan belgeler
Mansur Yavaş'ın algısını bozan belgeler
Irak’ın kuzeyinde terörist avı!
Irak'ın kuzeyinde terörist avı!
MİT’ten PKK/KCK’ya ağır darbe!
MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe!
İstanbul’un barajlarında kırmızı alarm!
İstanbul'un barajlarında kırmızı alarm!
Kesintisiz nöbet! Gözler hep açık
Kesintisiz nöbet! Gözler hep açık
Gizli toplantıya katılmıştı! Uzay fonu açıklaması
Gizli toplantıya katılmıştı! Uzay fonu açıklaması
Daha Fazla Video Göster