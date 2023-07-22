CHP'de "yüzleşme" başlıyor | Bugün belediye başkanları yarın Parti Meclisi toplanıyor! Gizli katılımcı kimdi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "zoom" üzerinden yaptığı gizli toplantıların ardından CHP'de "yüzleşme" başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediye başkanları ile bir araya gelecek. Toplantıya "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu da katılacak. Yarın da Parti Meclisi toplanacak. Peki Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yüz yüze görüşecek mi? Gizli katılımcı kimdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve gazeteci Mahmut Övür değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN