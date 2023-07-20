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Sızan toplantıya "kaset" benzetmesi! CHP'de yol ayrımı mı?
Zakir Avşar'ın canlı yayında sözleri.
"Bu kaset CHP tarafından ortaya çıkarılmıştır diye duruma bakıyoruz. Niye İmamoğlu ve ekibi tarafından sızdırılmasın? Böylece o toplantıya katılan 7-8 tane CHP'nin önemli ismi kendilerine bağlamış oldular. Bunu yaparak ne kadar güçlü olduklarını göstermiş oluyorlar.
Diğer taraftan ise 'Bu isimlerle yola çıkarsak parti ciddi anlamda sıkıntıya gire, bölebiliriz.'mesajı veriliyor. Bu aba altından sopa göstermek olur. CHP'de önümüzdeki günlerde şayet Genel Merkez'in uzlaşma arayışı olursa o zaman anlayacağız ki kasetin Genel Merkez tarafından değil başka bir yapı tarafından sızdırılmış. Eğer İmamoğlu'nun tasfiyesi yolunda bir şey olursa o zamanda Genel Merkez'in sızdırdığı ortaya çıkar. Bu da onu tasfiye etmek için bir organizasyondur."