Sızan toplantıya "kaset" benzetmesi! CHP'de yol ayrımı mı?

"Değişim" mücadelesi veren Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bazı isimlerle yaptığı video konferans toplantısının görüntüleri internette sızdırılmıştı. Bu da "CHP'de kaset savaşları mı başladı?" sorusunu akıllara getirdi. Zira Kılıçdaroğlu'na rakip olanlar kaset kumpasıyla bir bir devre dışı bırakıldı. Peki bundan sonra ne olacak? İmamoğlu-Kılıçdaroğlu krizi mi? İmamoğlu'nun gizli toplantısı Kılıçdaroğlu'nu devirme planı mı? İmamoğlu öncülüğündeki toplantıya katılanlar istifa eder mi? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

Zakir Avşar'ın canlı yayında sözleri.

"Bu kaset CHP tarafından ortaya çıkarılmıştır diye duruma bakıyoruz. Niye İmamoğlu ve ekibi tarafından sızdırılmasın? Böylece o toplantıya katılan 7-8 tane CHP'nin önemli ismi kendilerine bağlamış oldular. Bunu yaparak ne kadar güçlü olduklarını göstermiş oluyorlar.

Diğer taraftan ise 'Bu isimlerle yola çıkarsak parti ciddi anlamda sıkıntıya gire, bölebiliriz.'mesajı veriliyor. Bu aba altından sopa göstermek olur. CHP'de önümüzdeki günlerde şayet Genel Merkez'in uzlaşma arayışı olursa o zaman anlayacağız ki kasetin Genel Merkez tarafından değil başka bir yapı tarafından sızdırılmış. Eğer İmamoğlu'nun tasfiyesi yolunda bir şey olursa o zamanda Genel Merkez'in sızdırdığı ortaya çıkar. Bu da onu tasfiye etmek için bir organizasyondur."