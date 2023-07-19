Gizli katılımcı deşifre oldu! CHP’li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı: O merakla aradıkları kişi...

Gizli toplantıdaki grubun içerisinde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'in de bulunduğunu aktaran Gazeteci Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"NETLEŞTİREMEDİĞİM İÇİN İSİM VERMEM DOĞRU OLMAZ"

"O katılımcı denilen kişi merakla aradıkları kişininde ünlü bir belediye başkanı olduğu ancak teknik sebeplerden dolayı görünemediği yönünde CHP'de konuşulan bir konu var. Katılımcı olarak katılan belediye başkanının kim olduğunu da öğrendim. Ancak netleştiremediğim için şimdi isim vermem doğru olmaz. Tanınmış bir belediye başkanı."