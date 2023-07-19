Gizli katılımcı deşifre oldu! CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı: O merakla aradıkları kişi...
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden ağır bir yenilgiyle ayrılan CHP'de "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yaptığı gizli zoom toplantısı ifşa oldu. Toplantının nasıl ve kim tarafından sızdırıldığı merak konusu olurken, CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında "Gizli katılımcı kim?" sorusuna yanıt verdi.
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürüyor.
Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.
İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.
İMAMOĞLU: TOPLANTIYI SIZDIRANI ARAŞTIRACAĞIZ
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de büyük krize neden olan gizli toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplantıyı sızdıranı araştıracağız." dedi.
İmamoğlu, "Hiçbir gizli tarafı yok. Sızdırılmasını araştıracağız. Bunu seven kimler var? Bunları araştıracağız. Partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.
GİZLİ KATILIMCI DEŞİFRE OLDU
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş ise katıldığı bir programda gizli toplantının detaylarını aktardı, "Gizli katılımcı kim?" sorusuna da yanıt verdi.
Gizli toplantıdaki grubun içerisinde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'in de bulunduğunu aktaran Gazeteci Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:
"NETLEŞTİREMEDİĞİM İÇİN İSİM VERMEM DOĞRU OLMAZ"
"O katılımcı denilen kişi merakla aradıkları kişininde ünlü bir belediye başkanı olduğu ancak teknik sebeplerden dolayı görünemediği yönünde CHP'de konuşulan bir konu var. Katılımcı olarak katılan belediye başkanının kim olduğunu da öğrendim. Ancak netleştiremediğim için şimdi isim vermem doğru olmaz. Tanınmış bir belediye başkanı."
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